Судья, выдавшая ордер на арест Путина, возглавила МУС: подробности

Президиум играет ключевую роль в обеспечении стратегического руководства МКС в целом

Международный уголовный суд в Гааге возглавила судья Томоко Акане. В марте 2023 именно она выдала ордера на арест Президента РФ Путина и Уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей.

О назначении стало известно с официального сайта МУС. Отмечается, что члены президиума будут занимать свои должности до 2027 года.

"Сегодня, 11 марта 2024 года, судьи Международного уголовного суда (МКС) на пленарном заседании избрали судью Томоко Акане председателем суда. Судья Росарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-президентом, а судья Рейне Алапини-Ганса стала вторым вице-президентом. Члены президиума избираются сроком на три года, решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.

Дайджест новостей за 11.03.2024 от "Телеграф"

Новоизбранная глава МУС Томоко Акане отметила, что, в частности, сосредоточится на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, еще не ратифицировавшими Римский устав.

"Для меня большая честь быть избранной моими коллегами-судьями на пост президента Международного уголовного суда. В это сложное для Суда время нужно стабильное, сотрудничающее и единое руководство. Я сосредоточусь на содействии диалога между органами Суда, защитой и представителями потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, еще не ратифицировавшими Римский устав. Я также буду предоставлять приоритет безопасности и благополучию персонала Суда", — заявила Акане.

Следует отметить, что в прошлом году Министерство внутренних дел России объявило тогдашнюю судью МУС Томоко Акане в розыск. Это была своеобразная реакция на то, что она выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовской-Беловой.

Напомним, на днях "Телеграф" сообщал о том, что Гаага выдала ордер на арест двух топ-военачальников Путина. Также мы публиковали объяснение генпрокурора Украины, где он отметил, почему ордера МУС на аресты военных РФ важны для Украины.