Президент Румунії балотується на посаду генсека НАТО: що про нього відомо та як він ставиться до України

Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, Альянс призначає його на основі консенсусу

У вівторок, 12 березня, президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив про намір балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО. На його думку, НАТО потребує оновленого погляду на свою місію, й Східна Європа має зробити цінний внесок в дискусії та рішення, що ухвалюються в Альянсі.

Про це він сказав журналістам на пресконференції, пише G4Media. Йоганніс нагадав, що Румунія за понад два десятиліття членства в НАТО довела здатність виконувати свої зобов’язання та виділяє на оборону 2,5% ВВП.

"Я висуваю цю кандидатуру від імені Румунії з усією відповідальністю, і це рішення базується на результатах Румунії, досвіді, накопиченому протягом двох мандатів президента Румунії, глибокому розумінні викликів, з якими стикаються НАТО, Європа і особливо наш регіон, і моя тверда відданість основним цінностям і цілям НАТО", – зазначив він.

На думку Йоганніса, маючи збалансоване, сильне і впливове представництво з цього регіону, Альянс зможе ухвалювати найкращі рішення, які відповідають потребам і інтересам усіх країн-членів. Він підкреслив, що саме з усіх цих причин вирішив змагатися за посаду генерального секретаря НАТО.

"Військовий конфлікт у Європі – це реальність, яка ще кілька років тому здавалася неймовірною. Росія виявляється довгостроковою загрозою для нашого континенту. Кордони НАТО стають першочерговими, а зміцнення східного флангу залишатиметься довгостроковим пріоритетом. Румунія довела, що вона є опорою стабільності та безпеки в регіоні", — сказав президент Румунії.

Біографія Йоганніса

Він народився 13 червня 1959 року у румунському місті Сібіу. 1990 року став членом Демократичного форуму німців в Румунії (FDGR). У структурах партії, що представляє німецьку меншину в Румунії, він обіймав різні посади, в 2001-2013 був її очільником.

2013 року вступив до лав Націонал-ліберальної партії, обраний її віцеголовою. 28 червня 2014 замінив Кріна Антонеску на посаді голови партії. Влітку 2014 року Національна ліберальна партія та Демократична ліберальна партія створили Християнський ліберальний альянс, який запропонував Клауса Йоханніса на пост президента країни на виборах 2014 року, які він згодом виграв. У листопаді 2019 року Йоханніс Клаус знову виграв президентські вибори у колишнього прем'єр-міністра Віоріки Денчіле, він набрав 62,8% голосів.

Позиція щодо України

Йоганніс неодноразово заявляв, що Україна повинна виграти війну з Росією, а Росія — відповісти за скоєні злочини й знищені людські життя. Він запевняв, що Румунія продовжуватиме допомагати Україні, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг ще у 2022 році мав залишити посаду, але його вмовили залишитися, оскільки країни-члени не дійшли компромісу щодо наступника – для цього потрібна згода всіх країн-членів Альянсу.

На цей час найбільш імовірним кандидатом вважають Марка Рютте, який завершує роботу на посаді прем’єр-міністра Нідерландів. Проте і з його обранням можуть виникнути труднощі через позицію Угорщини й Туреччини, а також політичний вплив Дональда Трампа, який має реальні шанси перемогти на президентських виборах у США.