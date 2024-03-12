Президент Румынии баллотируется на пост генсека НАТО: что о нем известно и как он относится к Украине

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, Альянс назначает его на основе консенсуса

Во вторник, 12 марта, президент Румынии Клаус Йоханнис официально объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. По его мнению, НАТО нуждается в обновленном взгляде на свою миссию, и Восточная Европа должна внести ценный вклад в дискуссии и принимаемые в Альянсе решения.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, пишет G4Media. Йоханнис напомнил, что Румыния за два десятилетия членства в НАТО доказала способность выполнять свои обязательства и выделяет на оборону 2,5% ВВП.

"Я выдвигаю эту кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, и это решение базируется на результатах Румынии, опыте, накопленном в течение двух мандатов президента Румынии, глубоком понимании вызовов, с которыми сталкиваются НАТО, Европа и особенно наш регион, и моя твердая приверженность основным ценностям и целям НАТО", – отметил он.

По мнению Йоханниса, имея сбалансированное, сильное и влиятельное представительство из этого региона, Альянс сможет принимать лучшие решения, отвечающие потребностям и интересам всех стран-членов. Он подчеркнул, что именно по всем этим причинам решил бороться за пост генерального секретаря НАТО.

"Военный конфликт в Европе – это реальность, которая несколько лет назад казалась невероятной. Россия оказывается долгосрочной угрозой для нашего континента. Границы НАТО становятся первоочередными, а укрепление восточного фланга будет оставаться долгосрочным приоритетом. Румыния доказала, что она является опорой стабильности и безопасности в регионе", — сказал президент Румынии.

Биография Йоханниса

Он родился 13 июня 1959 года в румынском городе Сибиу. В 1990 году стал членом Демократического форума немцев в Румынии (FDGR). В структурах партии, представляющей немецкое меньшинство в Румынии, он занимал разные должности, в 2001-2013 был ее руководителем.

В 2013 году вступил в ряды Национал-либеральной партии, избран ее вице-глаовой. 28 июня 2014 года заменил Крина Антонеску в должности главы партии. Летом 2014 года Национальная либеральная партия и Демократическая либеральная партия создали Христианский либеральный альянс, который предложил Клауса Йоханниса на пост президента страны на выборах 2014 года, которые он впоследствии выиграл. В ноябре 2019 года Йоханнис снова выиграл президентские выборы у бывшего премьер-министра Виорики Денчиле, он набрал 62,8% голосов.

Позиция по отношению к Украине

Йоханнис неоднократно заявлял, что Украина должна выиграть войну с Россией, а Россия ответить за совершенные преступления и уничтоженные человеческие жизни. Он уверял, что Румыния будет продолжать помогать Украине, сколько потребуется.

Напомним, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг еще в 2022 году должен был покинуть пост, но его уговорили остаться, поскольку страны-члены не пришли к компромиссу относительно преемника – для этого нужно согласие всех стран-членов Альянса.

В настоящее время наиболее вероятным кандидатом считают Марка Рютте, завершающего работу в должности премьер-министра Нидерландов. Однако и с его избранием могут возникнуть трудности из-за позиции Венгрии и Турции, а также политического влияния Дональда Трампа, имеющего реальные шансы победить на президентских выборах в США.