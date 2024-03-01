Тепер і Нідерланди: Зеленський та майбутній генсек НАТО підписали угоду про безпеку

Угода між країнами дійсна протягом десяти років

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Харкові підписали двосторонню угоду про безпеку між країнами. Це вже сьома держава, з якою Україна укладає угоду про гарантії безпеки.

Відео підписання документа Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі. Відомо, що Марк Рютте з ймовірністю 99% стане наступним генсеком НАТО після Єнса Столтенберга.

Український президент розповів, що договір між країнами передбачає 2 млрд євро військової допомоги від Нідерландів на 2024 рік. Крім того, країна зобов'язалася надавати Україні іншу оборонну допомогу протягом наступних 10 років.

Також у документі визначено пріоритети допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, а особливий акцент зроблено на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України. На додаток до цього в договорі прописано принципову позицію Нідерландів про те, що санкції проти Росії мають бути посилені, влада країни-агресора має виплатити збитки та понести відповідальність за воєнні злочини.

Крім того, у документі зазначено, що Нідерланди підтримують майбутнє членство України в ЄС та НАТО.

"Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися", — сказав Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є впевненим фаворитом на посаду генсека НАТО — його підтримують Велика Британія та США. Аналітики вважають, що з ймовірністю 99% саме він обійме посаду Єнса Столтенберга, чиї повноваження закінчуються в жовтні 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що документи, які Україна підписує із союзниками, не є гарантіями безпеки. Угоди розраховані на десять років, але експерти звернули увагу на важливі пункти.