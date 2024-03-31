Не обійшлося без Росії? Азербайджан звинуватив Вірменію у загостренні ситуації на кордоні: що відомо

У Баку попередили про рішучу відповідь у разі агресії Єревана

Між Азербайджаном та Вірменією знову зростає напруга. Трохи більше як тиждень тому, Вірменія заявляла, що готова віддати Азербайджану кілька сіл, щоб не допустити нової війни, а сьогодні стало відомо про те, що Баку звинувачує Єреван у нарощуванні військової присутності біля кордону.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міноборони Азербайджану. Зазначається, що в останні дні у Вірменії зросла агресивна риторика та "проявляється активізація реваншистських сил".

"Останнім часом на різних напрямках умовного вірмено-азербайджанського кордону спостерігається концентрація живої сили, бронетехніки, артилерійських установок, а також інших важких вогневих засобів та інтенсивного руху військ збройних сил Вірменії. В останні дні у Вірменії проявляється активізація реваншистських сил, що загрожують Азербайджану війною, досягла високої позначки агресивна риторика проти нашої країни, зросла кількість підбурювальної інформації, що служить загостренню обстановки в інформаційному просторі для підготовки до спроб провокації", — йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

При цьому у Баку пригрозили "рішучою відповіддю" у разі агресії. Однак Єреван відхрещується від звинувачень. У Єревані заявили, що інформація про збільшення військового контингенту на кордоні не відповідає дійсності.

"30 березня, у низці Telegram-каналів були поширені фотографії та відео водіїв-новобранців, що виконували автопробіг у межах навчального процесу. Це намагалися представити, як пересування військ до кордонів, що не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні Міноборони Вірменії.

Примітно, що відео з нарощуванням військових сил на умовному вірмено-азербайджанському кордоні протягом дня публікували російські Telegram-канали. При цьому, зазначаючи, що відео, нібито з вірменських каналів.

При цьому, спостережна місія ЄС у Вірменії зазначила, що на вірмено-азербайджанському кордоні "все тихо та спокійно, жодних незвичайних рухів не помічено".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 13 лютого підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї за вірменськими позиціями, розташованими в районі Неркін Ханд. Своєю чергою, Азербайджан заявив, що діяли у відповідь на провокацію Вірменії.