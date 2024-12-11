Після довгого мовчання Маркус розповів про конфлікт із керівництвом 47-ої ОМБр (відео)

Військовий розповів нові подробиці

Колишній головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус уперше за півтора року публічно розповів про свої конфлікти з керівництвом бригади, зокрема заступником комбрига Іваном Шаламагою. Військовий звинуватив його у нібито бездіяльності.

Відповідне відео Маркус опублікував на своєму каналі YouTube. Слід уточнити, що ще у липні 2023 року він написав рапорт про звільнення та переміщення його на нижчу посаду. Тоді військовий аргументував це бажанням бути ближчими до інших воїнів на полі бою.

У новому ролику Маркус розповів, що наприкінці квітня 2022 Шаламазі запропонували стати комбатом 47-го окремого стрілецького батальйону, а той своєю чергою запропонував Маркусу стати головним сержантом.

"Я погодився, і в моїй голові одразу почали з'являтися ідеї. Як зробити цей батальйон унікальним? У тій самій розмові я почав накидати ідеї щодо набору людей через співбесіди, щодо створення фонду, щодо тренування, геральдики, ідеології й тому подібне. Мені не було цікаво створювати черговий стрілецький батальйон, який запакують тими, кого спіймають в наливайках, а потім батальйон розформують", – каже він.

Військовослужбовець розкритикував дії Шаламаги. За словами колишнього сержанта 47 ОМБр, той був нібито присутній тільки на військовому відборі в перший день, а потім "поїхав додому, тому що йому набридло".

Валерій Маркус розповідає, як презентував ідею розширення батальйону до штурмового полку тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також про втрати підрозділу під час оборони Вуглегірської ТЕС у Донецькій області.

У цьому він звинувачує Шаламагу, який нібито навіть намагався привласнити власність одного із загиблих військових.

"Наш підрозділ став магнітом для талантів та геніальних людей. Серед особового складу були дипломати, програмісти Кремнієвої долини, архітектори, юристи, професійні музиканти, чемпіони з різних видів спорту. Нашою їдальнею керувала людина, що відкрила десятки ресторанів по всьому світу. Усі вмотивовані, готові робити, готові битися", — каже Маркус.

Валерій Маркус. Скріншот відео

Благодійний фонд імені самого Маркуса, як він каже, закривав будь-які питання, а тим часом Шаламага нібито "в жодному з вищезгаданих процесів не брав участі", а за словами військового, "йому вистачало нахабства покращувати своє фінансове становище за рахунок своєї посади".

Іван Шаламага. Фото: Facebook

"Коли він має щось зробити, він цього не робить тиждень, другий. Ти йому нагадуєш, він все одно нічого не робить. У результаті, ти сам змушений брати за цю роботу", — каже військовий і додає, що через цього комбат нібито "плекав злість", тому що у нього відбирають владу.

І це, як стверджує Маркус, далеко ще не все. За його словами, інформацію про реформування батальйону в полк через те, що комбат доброго виявив себе на фронті, за словами Маркуса, для нього також нібито "вигадали та проштовхували у різних статтях".

"Часто навіть СМС, які Іван Михайлович Шаламага відправляв вищому командуванню, також писали ми. Якщо коротко, то Іван Михайлович Шаламага – це результат колективної праці багатьох людей. Ми придумали Івана Михайловича Шаламагу та його подвиги", – каже він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи одружені українські військові краші. До них також відносять Валерія Маркуса.