Медведєв виглядає з похмілля під час візиту до Пекіна: у РФ підбирають варіанти

Відео продовжують обговорювати у соціальних мережах

Голова партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв прибув до Китаю з робочим візитом, який триватиме два дні. Відео з перших секунд його перебування у Пекіні вже встигли висміяти у мережі росіяни.

За даними російських ЗМІ, Медведєв поїхав до Китаю з робочим візитом. Там він планує провести зустріч із політичним керівництвом країни.

Тим часом у мережі вже з’явилося перше відео, як Медведєв виходить із літака. У російських пабліках встигли висміяти зовнішній вигляд політика.

Зокрема, у коментарях припустили, що під час перельоту політик, можливо, міг потішити себе алкогольними напоями. Дехто зауважив, що обличчя Медведєва здається опухлим.

Такі жарти в мережі з’являються небезпідставно. Наприклад, 2022 року ексдепутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов підтверджував чутки про пияцтво Дмитра Медведєва. Він навіть казав, що Медведєва з цієї причини усунули з посади прем’єра до РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного року Медведєв видав чергову порцію істеричних погроз на адресу України. На цей раз його буквально "розірвало" після новини про перший завод німецького концерну Rheinmetall в Україні.