Щоб не було нової війни: Вірменія готова віддати Азербайджану кілька сіл (карта)

Це необхідно не лише для забезпечення національної безпеки, а й для безпеки мешканців деяких прикордонних сіл

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий скоригувати свої кордони з Азербайджаном. Головною метою країни є запобігання новій війні.

Пашинян зробив цю заяву на зустрічі з жителями прикордонних сіл Тавуського району, що межує з Азербайджаном на північному сході Вірменії. Про це повідомляє "Радіо Азатутюн",

За його словами, політика Єревану полягає в тому, щоб не допустити початку нової війни. У зв’язку із цим уряд вирішив внести деякі корективи на кордоні з Азербайджаном.

Пашинян сказав, що питання делімітації та демаркації кордону між країнами на відрізку між селами Баганіс та Беркабер підходить до етапу практичної реалізації.

Також прем’єр додав, що це необхідно не лише для забезпечення національної безпеки, а й безпеки мешканців деяких прикордонних сіл.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 лютого 2024 року збройні сили Азербайджану відкрили вогонь за вірменськими позиціями, розташованими в районі Неркін Ханд. Далі Азербайджан заявив, що нібито діяв у відповідь на провокацію Вірменії.