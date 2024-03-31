Не обошлось без России? Азербайджан обвинил Армению в обострении ситуации на границе: что известно

В Баку предупредили о решительном ответе в случае агрессии Еревана

Между Азербайджаном и Арменией снова растет напряжение. Чуть больше недели назад Армения заявляла, что готова отдать Азербайджану несколько сел, чтобы не допустить новой войны, а сегодня стало известно о том, что Баку обвиняет Ереван в наращивании военного присутствия у границы.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Минобороны Азербайджана. Заявляется, что в последние дни в Армении выросла агрессивная риторика и "проявляется активизация реваншистских сил".

"В последнее время на разных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивного движения войск вооруженных сил Армении. В последние дни в Армении проявляется угрожающая активизация реваншистских сил Азербайджана, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, которая служит обострению обстановки в информационном пространстве для подготовки к попыткам провокации", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

При этом в Баку пригрозили "решительным ответом" в случае агрессии. Однако Ереван открещивается от всех обвинений. В Армении заявили, что информация об увеличении военного контингента на границе не соответствует действительности.

"30 марта, в ряде Telegram-каналов были распространены фотографии и видео водителей-новобранцев, выполнявших автопробег в рамках учебного процесса. Это пытались представить, как передвижение войск к границам, не соответствующее действительности", — говорится в сообщении Минобороны Армении.

Примечательно, что видео с наращиванием военных сил на армяно-азербайджанской границе в течение дня публиковали российские Telegram-каналы. При этом, отмечая, что видео якобы с армянских каналов.

Наблюдательная миссия ЕС в Армении отметила, что на армяно-азербайджанской границе "все тихо и спокойно, никаких необычных движений не замечено".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 13 февраля подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд. В свою очередь Азербайджан заявил, что действовали в ответ на провокацию Армении.