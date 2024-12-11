У Севастополі пролунали вибухи: що відомо

Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляється

У середу ввечері 11 грудня в окупованому Росією Севастополі було чути вибухи.

Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер". Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що регіон зазнав атаки безпілотних літальних апаратів Збройних сил України.

За словами глави російської окупаційної "адміністрації", два БПЛА були збиті над акваторією моря, ще два були збиті в районі Інкермана та Балаклави. Водночас вибухи були чутні в районі Комишової та Козачої бухти.

Наразі про загиблих та постраждалих не повідомляється. Російські військові підняли у повітря гвинтокрили та почали збивати повітряні цілі.

Також інші Telegram-канали опублікували відео з Севастополя.

Повідомляють, що повітряну тривогу в Севастополі оголосили вже після того, як пролунали вибухи.

Нагадаємо, 6 грудня в районі тимчасово окупованої Керчі також лунали гучні вибухи. Окупаційна "влада" перекрила Керченський міст для руху транспорту, а в будинках місцевих жителів тремтіли вікна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, під час однієї з атак в Криму було знищено російську радіолокаційну станцію "Підліт", яка повинна "безперебійно" вираховувати крилаті ракети та БпЛА на невеликих висотах.