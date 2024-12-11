Чи мають право працівники ТЦК утримувати чоловіків

У таких випадках є лише два варіанти

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають повноважень на затримання чи арешт громадян. Це підрозділи Збройних сил України, які займаються військовим обліком та організовують призов на військову службу.

Центри комплектування не є правоохоронними органами, тому не можуть утримувати осіб у приміщеннях ТЦК. Про це розповідають юристи компанії "INSEININ".

За чинним законодавством, у випадку виявлення порушень з боку військовозобовʼязаних, працівники ТЦК можуть ініціювати адміністративну чи кримінальну відповідальність . Однак, застосування примусової мобілізації або утримання у приміщенні ТЦК є незаконним, зазначають юристи.

Що робити, якщо утримують у ТЦК

В таких випадках юристи радять, дотримуватись вимог військового обліку, мати актуальні військово-облікові документи та не ігнорувати повістки від районного ТЦК.

Якщо військовозобовʼязаного затримано та доставлено до приміщення ТЦК та СП, і він відмовляється проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) чи мобілізацію, він може скласти письмову відмову та вимагати негайного звільнення.

У випадку примусового затримання єдиним правомірним кроком є звернення до поліції з заявою про незаконне позбавлення волі.

"Потрібно розуміти, що військовозобовʼязаним, які підлягають призову на військову службу не варто розраховувати на звільнення з приміщення ТЦК та подальше ухилення від призову. Існує тільки два варіанти або виконання військового обовʼязку у вигляді призову на службу або притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 336 Кримінального кодексу України", — зазначили правознавці.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть затримати, якщо відмовився від повістки. У деяких випадках поліція може застосовувати спеціальні заходи.