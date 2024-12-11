Путін у Сирії зазнав двох поразок. Як Росію викинуть з ринку газу в Євросоюзі

Путін розумів значення присутності в Сирії, тому так і тримався за неї

З падінням режиму Башара Асада у Сирії Росія зазнала геополітичної і геоекономічної поразок. Її присутність на Близькому Сході означала глобальний рівень впливу, а тепер вона втратила логістичний хаб для впливу на Африку. Тож Москва може попрощатися із одвічною мрією російських царів про бази на Середземному морі.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він нагадав, що СРСР реалізував цю мрію, коли батько Башара Асада — Хафез Асад — в обмін на підтримку і зброю надав Радянському Союзу можливість мати військові бази, однак до 1990-х років їх не дуже розвивали.

— Але з приходом до влади Путін зрозумів значення присутності в Сирії та можливості сидіти за столом з країнами, які визначають долю світу, і мати статус глобального гравця. І те, що відбулось в Сирії за 11 днів між початком походу і втечею Асада — це насамперед геополітична поразка Росії, — каже економіст.

За його словами, Росія втрачає карти на руках, які дозволяли їй бути глобально політичним гравцем. І хоча ще залишається відносно потужна економіка, але це радше в регіональному вимірі. З глобального гравця Росія перетворюється на регіонального. Згодом у неї виникнуть проблеми із забезпечення групування в Африці, адже логістика йшла через Сирію, і російська присутність в Африці у першій половині 2025 року теж почне зменшуватись.

— Геоекономічна складова може бути навіть ще більш серйозною, — припускає Іван Ус. — Адже причина громадянської війни в Сирії — це т.зв. "сланцева революція" в США. Коли Штати почали менше купувати газу у Катару (маленька країна з населенням менше, аніж населення Києва, але третя за розвіданими покладами природнього газу), там зрозуміли, що втрачають американський ринок, так з'явилась ідея побудувати газову трубу до Європи.

Іран і Росія мали свій план транспортування газу до Європи через Сирію

Економіст пояснює, що велика відстань (більше 3000 км. — Ред.) не стала б перешкодою. Тим більше, що сусідня з Катаром Саудівська Аравія і розташована за нею Йорданія не заперечували, щоб газогін пройшов по їхніх територіях. Туреччина мріяла стати газовим хабом для Європи, тому теж погодилася. І для Європейського Союзу це була можливість отримати альтернативне Росії потужне джерело постачання газу.

— Але проект не був реалізований, тому що на шляху була Сирія, яка сказала ні, — каже експерт. — Тому що був вплив Путіна на Асада, якому заборонили давати зелене світло цьому проекту. І я не виключаю, що це підштовхнуло окремі кола в Катарі, (у якого є гроші і це важливо) до початку фінансування окремих протестних режиму Асаду рухів. Це переросло в революцію, яка з великою імовірністю могла б повалити режим Асада 2015 року.

Однак тоді президент США Барак Обама запросив Росію як гравця на сирійський майданчик, чого Туреччина не може йому простити.

— Я мав розмову з колишнім представником Туреччини в НАТО, і він сказав: ми ніколи не пробачимо Обамі, що він зробив нас сусідами Росії. Бо без РФ можна було б давно вирішити всі питання в Сирії. Але Обама запросив Росію туди, і РФ дуже зміцнює свої позиції саме за рахунок присутності в Сирії, — продовжує Іван Ус.

На його думку, ці позиції Росія втрачає, і тому він дає обережний прогноз, що 2025 року всі зацікавлені сторони повернуться до теми газогону.

— І коли питають, як після з втечі Асада бідна країна Сирія буде будувати своє майбутнє, одним із джерел її доходів буде цей газогін. І він дозволить Катару викинути Росію з європейського ринку газу, — підсумовує головний консультант НІСД.

Раніше "Телеграф" писав, що Асад вивів у Росію 135 млрд доларів і став найбагатшим біженцем в історії.