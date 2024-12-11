Боявся розвалу Росії? Чому Байден не дав Україні звільнити Крим ще 2022 року

Після другого "Рамштайну" ЗСУ отримали лише п’яту частину обіцяної зброї

Україна 2022 року мала достатню кількість мотивованих бійців, яких вистачало для контрнаступу та звільнення окупованих росіянами територій, включаючи Донбас і Крим, однак зволікання наших західних союзників із передачею ЗСУ озброєнь і боєприпасів призвели до невиправданих втрат Сил оборони.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк. Він пояснив, чого боялися США, якими керував президент Джо Байден.

Він нагадав, що після другої зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн" (23 травня 2022 року) Україна отримала лише 20% обіцяної Заходом зброї.

— А де ще 80 відсотків обіцяного екіпірування, техніки, боєприпасів, озброєнь і авіації, які ви нам не надали, починаючи від другого "Рамштайну". Де оцей втрачений час, коли ми мали в 2022-му році мотивованих людей в необхідній кількості, — каже політолог.

За його словами, їх було цілком достатньо, щоб швидко відбити наші території та зайняти оборонні рубежі.

— Якби не ці бюрократичні "ігри" (це була свідома гра, щоб не надати нам необхідної зброї), тому що в Сполучених Штатах Америки боялися, що швидке повернення на кордони 1991 року і повернення Криму запустить неконтрольовані для американців процеси в Росії.

Тому під виглядом пафосних слів і красивої акторської політичної гри — протистоянь і блокувань — нам 2023-го на пів року затримали допомогу. І саме через це ми зазнали втрат тоді, коли нам недостатньо було зброї та авіації, — каже Олександр Антонюк.

Нагадаємо, політолог Ігор Чаленко в ефірі Telegraf UA розповів, що робота зі звільнення окупованих РФ територій не повинна припинятися хоча б дипломатичним шляхом. Так само, як це робилося в рамках "Кримської платформи" на початку 2020-х, так це має відбуватися і щодо всіх окупованих територій України.