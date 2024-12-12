Археологи знайшли незвичайний меч для жертвоприношень у Данії (фото)
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Цей меч був виготовлений у період пізнього бронзового віку
Археологи знайшли в Данії незвичайний меч — унікальність знахідки в тому, що він, можливо, є одним із найраніших залізних артефактів.
Про це повідомляє livescience.com. Довгий бронзовий меч, зігнутий у формі літери S, був виявлений у болоті на північний захід від столиці Данії Копенгагена. епосі пізнього бронзового століття.
Також фахівці зазначають, що цей меч був частиною ритуального жертвопринесення.
Крім вигнутого меча, археологи знайшли й інші артефакти бронзової доби, у тому числі дві невеликі бронзові сокири, кілька великих бронзових "кілець на щиколотці", а також предмет, схожий на залишок голки.
Рукоятка бронзового меча містить дві залізні заклепки, які, можливо, є раннім залізом, коли-небудь знайденим у Данії. За даними вчених, цей меч описується як "майже фізичний прояв переходу від бронзового віку до залізного віку".
Керівник археологічної команди Еміль Вінтер Струве наголосив: цей меч є дуже рідкісною знахідкою.
Раніше "Телеграф" писав про те, що археологи виявили 2000-річне погруддя Клеопатри. Його вважають найдостовірнішим зображенням цариці.