На Закарпатті родички школяра побили вчителів у ліцеї: що їм загрожує

Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження був направлений для судового розгляду

Двох мешканок міста Свалява Закарпатської області підозрюють у хуліганстві на території місцевого ліцею. 28-річній та 47-річній жінкам загрожує ув’язнення за побиття працівника та двох вчителів школи.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області. Зазначається, що після закінчення досудового розслідування справу було направлено до суду.

"Йдеться про те, що сталося в листопаді цього року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про бійку в одному з навчальних закладів міста. На виклик одразу виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що до вчинення неправомірних дій причетні дві місцеві мешканки віком 47 і 28 років", — йдеться у повідомленні.

Інцидент передував конфлікт між підлітками, в який втрутилися рідні одного з неповнолітніх. Жінки пошкодили вікна у будівлі закладу та завдали легких тілесних ушкоджень трьом співробітникам ліцею.

У цій справі було завершено досудове розслідування. Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження був направлений для судового розгляду. За вчинене жінкам загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Прикарпатті побили поліцейського, який приїхав на місце події.