Українців-нелегалів у Великій Британії можуть вигнати до Руанди? Ухвалено резонансний закон

Перші літаки полетять до Руанди вже у липні

У Великій Британії Палата лордів затвердила закон, який передбачає депортацію біженців-нелегалів до Руанди. Прем'єр-міністр Ріші Сунак сказав, що перші літаки полетять до Руанди вже за два-три місяці.

Проте українських біженців це немає торкнутись, адже їм було надано чимало можливостей для легального перебування у Великій Британії. Про це пише ВВС.

Ухвалений в обох палатах парламенту законопроєкт набуде чинності після його підписання королем Великобританії Карлом III.

Зазначається, що у такий спосіб британська влада намагається боротися з напливом нелегальної міграції. Адже біженці обирають небезпечний шлях і намагаються переплисти Ла-Манш на човнах, що часто закінчується їхньою загибеллю. Усього з початку цього року до Британії морем дісталися шість тисяч людей.

Ріші Сунак привітав ухвалення "історичного" закону. Він наголосив, що закон "чітко встановлює: якщо ви приїхали сюди [до Великобританії] нелегально, ви не зможете тут залишитися".

Влада Руанди, яка уклала з Великобританією угоду про релокалізацію мігрантів, заявила, що "задоволена" рішенням британського парламенту. Представниця руандійського уряду Йоланде Маколо вказала, що в Кігалі "з нетерпінням чекають на можливість прийняти" релокантів, висланих владою Лондона.

Проте в Організації Об'єднаних Націй закликали Великобританію "переглянути свій план", засудивши британське міграційне законодавство, яке з 2022 року "стає дедалі обмежувальним і підриває доступ біженців до захисту".

Вперше ця ідея з'явилася і була анонсована Борисом Джонсоном, експрем'єр-міністром Великобританії у 2022 році. Тоді він зазначав, що теоретично депортація українських біженців можлива лише, якщо вони перебуватимуть у країну та перетнули її кордон нелегально. Проте громадянам нашої країни було надано чимало можливостей для законного знаходження у Великій Британії, тому сценарій з депортацією малоймовірний.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, у відповідь на міркування щодо введення військ НАТО в Україну, запропонував депортувати українських чоловіків мобілізаційного віку, які після початку вторгнення втекли за кордон.