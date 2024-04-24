Украинцев-нелегалов в Великобритании могут выгнать в Руанду? Принят резонансный закон

Первые самолеты полетят в Руанду уже в июле

В Великобритании Палата лордов утвердила закон, предусматривающий депортацию беженцев-нелегалов в Руанду. Премьер-министр Риши Сунак сказал, что первые самолеты полетят в Руанду уже через два-три месяца.

Однако украинских беженцев это не должно коснуться, ведь им было предоставлено немало возможностей для легального пребывания в Великобритании. Об этом пишет BBC.

Принятый в обеих палатах парламента закон вступит в силу после его подписания королем Великобритании Карлом III.

Отмечается, что таким образом британские власти пытаются бороться с наплывом нелегальной миграции. Ведь беженцы выбирают опасный путь и пытаются переплыть Ла-Манш на лодках, что часто заканчивается их гибелью. Всего с начала этого года в Британию морем попало шесть тысяч человек.

Риши Сунак приветствовал принятие "исторического" закона. Он подчеркнул, что закон "четко устанавливает: если вы приехали сюда [в Великобританию] нелегально, вы не сможете остаться здесь".

Власти Руанды, заключившие с Великобританией соглашение о релокализации мигрантов, заявили, что "удовлетворены" решением британского парламента. Представительница руандийского правительства Йоланде Маколо указала, что в Кигале "с нетерпением ждут возможности принять" релокантов, высланных властями Лондона.

Однако в Организации Объединенных Наций призвали Великобританию "пересмотреть свой план", осудив британское миграционное законодательство, которое с 2022 года "становится все более ограничительным и подрывает доступ беженцев к защите".

Впервые эта идея появилась и была анонсирована Борисом Джонсоном, экс-премьер-министром Великобритании в 2022 году. Тогда он отмечал, что теоретически депортация украинских беженцев возможна только в том случае, если они будут находиться в стране и пересекли ее границу нелегально. Однако гражданам нашей страны было предоставлено немало возможностей для законного нахождения в Великобритании, поэтому сценарий с депортацией маловероятен.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк, в ответ на идеи по введению войск НАТО в Украину, предложил депортировать украинских мужчин мобилизационного возраста, которые после начала вторжения сбежали за границу.