Чоловіки від 18 до 60 років не зможуть отримати консульські послуги за кордоном: перелік обмежень МЗС

Консульства в інших країнах вже підтвердили обмеження для українців

З вівторка, 23 квітня, набирає чинності заборона на отримання консульських послуг за кордоном для чоловіків-українців віком від 18 до 60 років, що також підтвердив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Це рішення є тимчасовим і воно буде діяти орієнтовно до 18 травня 2024 року.

З цієї дати набуває чинності новий закон про мобілізацію, до цього часу з'являться роз’яснення МЗС стосовно консульських послуг для українців за кордоном. "Телеграф" розібрався, які послуги будуть недоступними до 18 травня.

Чоловіки мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, тимчасово не зможуть розв'язувати такі питання в консульствах:

оформлення нового паспорту;

нотаріальні питання;

питання консульського обліку.

Проте одна послуга буде працювати без обмежень. Йдеться про консультації стосовно повернення українця додому.

Це рішення пов’язано з необхідністю недопущення уникнення виконання громадянського обов’язку чоловіками, які перебувають за кордоном. У закордонних підрозділах також обмежили видачу готових паспортів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наразі захист Батьківщини є пріоритетом. Чоловіки, які виїхали, не позбавлені своїх обов’язків перед країною. Також Кулеба нагадав, що оновлювати свої документи в ТЦК потрібно було і раніше, до ухвалення нового закону про мобілізацію, тому це не нова вимога.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відповідне розпорядження від МЗС опинилось у журналістів увечері 22 квітня. Документ підписаний першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Сибігою.