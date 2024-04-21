Більше нема де розміщувати: у Німеччині не хочуть приймати українських біженців

Хоч кількість шукачів притулку поменшала, але їх все ще дуже багато

Німецькі округи скаржаться, що через наплив українських біженців їм більше нема де їх розміщувати. Через це райони дедалі частіше не хочуть приймати цих людей.

Про це розповів президент Німецької окружної асоціації Райнхард Загер газеті "Neue Osnabrücker Zeitung". За його словами, у містах скаржаться, що не здатні інтегрувати всіх біженців.

"За всієї важливої солідарності з Україною ми ставимо питання, чи потрібно приїжджати до нас такої кількості людей?", — запитав Загер і наголосив, що лише у Баден-Вюртемберзі проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.

При цьому він запропонував ЄС втрутитися та вкластися у програми забезпечення біженців житлом у західній частині України чи Польщі.

Політик додав, що кількість прохачів притулку падає, але це не свідчить про зміну тенденції.

Він також запропонував владі провести масштабні дебати, щоб не допустити в’їзду до країни мігрантів, яким неможливо надати притулок, а також закликав посилити прикордонний контроль.

Як повідомлялося раніше, влада Німеччини має намір припинити виплати соціальної допомоги для великої групи українських біженців. Йдеться про людей, які відмовилися від працевлаштування.