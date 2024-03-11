Депортація біженців замість введення військ НАТО: у Словаччині знову відзначилися заявою про Україну

У Словаччині не хочуть допомагати Україні перемогти Росію

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк у відповідь на міркування щодо введення військ НАТО в Україну запропонував депортувати українських чоловіків мобілізаційного віку, які після початку вторгнення втекли за кордон.

Як йдеться у повідомленні, яке було розміщено у профілі його партії у Facebook, відправка солдатів НАТО в Україну була б "грубою червоною лінією", а її перетин істотно збільшив би ризики глобального конфлікту.

При цьому Калиняк звинуватив опозиційні партії, які закликають відновити військову підтримку України, у тому, що вони нібито використовують цю тему для "політичної боротьби" та назвав їх "розпалювачами війни". Також він висловив переконання, що подальша передача зброї ЗСУ призведе лише до ескалації конфлікту.

"Якби наші розпалювачі війни серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони закликали б до повернення боєздатних українців на батьківщину", — заявив він і закликав до негайного припинення бойових дій.

Як повідомлялося раніше, Калиняк і раніше виступав проти допомоги Україні. Наприклад, у листопаді минулого року завдяки його рішенню Словаччина повністю припинила надавати військову підтримку на державному рівні, втім, співробітництво з приватними компаніями він поки що забороняти не став.

При цьому прем’єр країни Роберт Фіцо також неодноразово робив заяви, які повністю відповідають наративам російської пропаганди. Наприклад, він виправдовував вторгнення Путіна, звинувачував українських "неонацистів" у розпалюванні війни та заявляв, що Київ повністю перебуває під контролем Вашингтона.