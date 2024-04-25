Паспорт громадянина світу: безвізова альтернатива чи "банановий документ"

"Телеграф" дізнався скільки коштує всесвітній паспорт та чи пропустять з ним на кордоні

Поки українці штурмують центри видачі паспортів за кордоном, намагаючись встигнути оформити "сірі" документи перед набуттям чинності нового закону про мобілізацію, в мережі набирає популярності інший різновид паспорта. Мова йде про т.зв. "паспорт громадянина світу", або всесвітній паспорт.

Пошукові запити в українському сегменті Google рясніють запитаннями про те, які документи можна отримати, аби мати змогу вільно подорожувати. І паспорт громадянина світу постає як спокуслива альтернатива традиційним документам, що посвідчують особу.

Google Тренди

"Телеграф" дізнавався, що ж таке всесвітній паспорт і чи насправді він відкриває безвізовий доступ у будь-яку країну світу?

Документ для вільної людини у вільному світі

Всесвітній, або як його ще називають, "паспорт громадянина світу" — документ, перекладений сімома мовами, у тому числі російською та англійською, який нібито підтверджує особу власника та гарантує йому безперешкодний в'їзд у будь-яку державу світу.

Цей 30-сторінковий машинозчитуваний проїзний документ (MRTD. — Ред.) має буквено-цифровий кодовий рядок, проскановану фотографію паспорта і зображення "привида", захисний папір із вбудованим логотипом, сторінкою даних, ламінованою голограмою. Кожен такий паспорт пронумерований, а на кожній сторінці є логотип World Citizen.

За видачу паспортів громадянина світу відповідальна некомерційна організація World Service Authority. Товариство було засноване 1953 року колишнім громадянином Сполучених Штатів Гаррі Девісом, який з власних переконань відмовився від громадянства США.

На офіційній сторінці зазначено, що свобода пересування є однією з невід'ємних ознак вільної людини, як зазначено у Загальній декларації прав людини. Відповідно, мандат на світовий паспорт передбачений статтею 6 та статтею 13(2).

Як отримати такий паспорт і скільки коштує?

Щоб оформити паспорт громадянина світу, потрібно на сайті офіційного представництва Світового уряду громадян світу завантажити анкету, або написати в організацію лист з проханням відправити анкету поштою.

Як і при оформленні будь-якого документа від вас попросять особисті дані: повне ім'я, домашня адреса, контактний номер телефону тощо. Надати їх треба друкованими літерами англійською мовою. Текст можна набрати на комп'ютері, але підпис має бути проставлений власноруч. Наприкінці потрібно поставити відбиток великого пальця для засвідчення.

Можна вибрати бажаний строк дії паспорта: три, п'ять або вісім років. За мінімальні три роки потрібно сплатити 75 доларів, а за 10 років – 125 "зелених".

До анкети слід додати чотири фотографії. Пізніше анкету та фотографії потрібно засвідчити у нотаріуса (за додаткову плату). Після цього весь комплект документів надсилається в головний офіс Всесвітнього паспорта громадянина світу. Через один-два місяці ви отримаєте "паспорт громадянина світу" поштою. Час виготовлення документа також залежить від того, скільки ви заплатите.

За додаткові 500 доларів можна одразу продовжити строк дії паспорта до 15 років, а також отримати інші посвідчувальні документи: свідоцтво про народження громадянина світу, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо (їх список доступний на сайті офіційного представництва).

Якщо виникають труднощі з самостійним оформленням анкети, переказом коштів чи іншими аспектами, можна звернутися у спеціалізовані агенції по допомогу. Послуги будуть платними, проте це допоможе уникнути непорозумінь.

Чи є гарантії?

На сайті World Service Authority наведено список країн, які принаймні раз визнали світовий паспорт де-факт", поставивши штамп про національну візу та/або штамп в'їзду/виїзду.

WSA просить мандрівників надсилати фотопідтвердження візових штампів/штампів про в'їзд/виїзд до різних країн. Востаннє список оновлено у квітні 2024 року. У офлайн-архіві віз зберігають тисячі штампів з усього світу. Надали візи нібито понад 185 країн.

Однак попри свою багатообіцяючу назву, паспорт аж ніяк не є гарантією вільного перетину кордонів держав. Офіційно визнати цей документ наважилося лише 6 держав: Буркіна-Фасо, Еквадор, Мавританія, Танзанія, Того, Замбія. Чи варто платити 75-500 доларів за такий документ — рішення за вами.

Всупереч заманливим обіцянкам, "паспорт громадянина світу" є радше символічним жестом, аніж реальним проїзним документом. Для безперешкодного перетину кордонів краще мати дійсний національний паспорт або інші відповідні візові документи згідно з вимогами країни призначення. Адже не вивчивши міграційні правила і не забезпечивши себе належними проїзними документами, ви ризикуєте бути попросту зупинені на кордоні.