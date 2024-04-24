У МЗС України відхрестилися від паспортних столів, які українці масово "штурмують" за кордоном

У МЗС пояснили, якому відомству підпорядковуються іноземні підрозділи ДП "Документ"

У МЗС України відповіли, що державне підприємство "Документ", в іноземних підрозділах якого розпочалися сутички чоловіків, не входить до сфери управління відомства. Воно підпорядковується Державній міграційній службі України.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС у відповідь на численні запити громадян. Тому українське міністерство не має жодного відношення до проблем, що виникли із ДП "Документ" за кордоном.

У МЗС нагадали, що консульські послуги міністерство надає українцям у посольствах, генеральних консульствах та консульствах України на території інших країн.

"Також звертаємо увагу, що постанова Кабінету Міністрів України № 443 від 23 квітня 2024 р. про зміни в порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ". Порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін", — йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, що після того, як МЗС обмежило надання консульських послуг військовозобов’язаним громадянам України за кордоном, чоловіки масово кинулися оформляти паспорти. При цьому у ДП "Документ" у Варшаві навіть сталися сутички. Як повідомлялося, 300 чоловіків заблокували паспортний сервіс, в якому їм відмовилися видавати готові документи, хоча гроші були заплачені. У паспортний стіл на фоні сутичок було викликано поліцію.

Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" пізніше повідомив, що у закордонних підрозділах ДП "Документ" припинено видачу паспортів у зв’язку з новими обмеженнями.

"На жаль, з технічних причин призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Закордонні філії повідомлять усіх користувачів послуг про відновлення роботи систем видачі документів на всіх офіційних ресурсах ДП "Документ", — йдеться у повідомленні.

Також "Телеграф" розповідав, що чоловіки не зможуть оформити паспорти України за кордоном. Однак у МЗС назвали категорії українців, на яких це не поширюється.