"Сірий" паспорт: українцям за кордоном закрутять гайки, але вони знайшли вихід

Влада намагається спонукати ухилянтів повернутися на Батьківщину

Необхідність поповнити лави ЗСУ змусила українську владу вдатися до непопулярних заходів. А після набуття чинності законом про мобілізацію №10449 наші дипломатичні місії за кордоном будуть відмовляти у наданні послуги співгромадянам. Документ набере чинності лише у травні 2024 року, однак вже зараз спричинив ажіотаж серед наших громадян.

Українці розглядають альтернативні шляхи отримання дійсних документів для поїздок по світу, зокрема, т.зв. "сірий" паспорт, або паспорт іноземця. "Телеграф" вирішив розібратися, що це за документ.

Що таке "сірий" паспорт?

"Сірий" паспорт, офіційно названий паспортом іноземця — це документ, який видають людям, які не мають громадянства країни, в котрій вони проживають. Можливості, які дає такий документ залежать від країни, де він виданий.

Класично такий документ дозволяє легально перебувати на території країни, заробляти на життя, будувати кар'єру, здобувати освіту, мати сім'ю. Утім, "сірий" паспорт видають на обмежений строк, зазвичай це один-три роки. А по закінченні цього періоду його потрібно поновлювати.

Польща

У Третій Речі Посполитій "сірим паспортом" називають Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (TZTC).

"Сірий" паспорт у Польщі

Цей документ видають органи Прикордонної служби іноземцям, які подали заяву про надання їм міжнародного захисту. Тимчасове посвідчення TZTC підтверджує особу іноземця під час його перебування на території Республіки Польща протягом усього строку його дії. Також воно дає право іноземцеві та його неповнолітнім дітям, вказаним у документі, легально перебувати в Польщі до остаточного розв'язання питання з надання їм міжнародного захисту.

На офіційному урядовому сайті є зразок належним чином заповненої заяви для отримання такого тимчасового посвідчення. Це полегшує процес подачі необхідних документів для оформлення цього своєрідного "сірого паспорта" для біженців і шукачів притулку на території Польщі.

Німеччина

У ФРН документ, що замінює національний паспорт для іноземців, називається Reiseausweis für Ausländer (дорожній документ іноземця). Його видають громадянам України, які мають статус біженця або особи без громадянства в Німеччині.

"Сірий" паспорт в Німеччині

Цей документ містить біометричні дані, але його необхідно оновлювати по закінченні строку дії, який не може перевищувати три роки (незалежно від віку власника. — Ред.).

"Дорожній документ іноземця" не вважають офіційним посвідченням особи. Його власник може подорожувати країнами Європейського Союзу до 90 днів без візи та повертатися до Німеччини за умови дійсності документа та дозволу на проживання, який видають окремою пластиковою карткою. Для в'їзду на Батьківщину цей документ не потрібен, досить внутрішнього або біометричного українського паспорта.

Утім отримати "Дорожній документ іноземця" в Німеччині досить складно. Людина має довести справжню потребу в ньому, подавши відповідні документи через адміністративний портал країни згідно з їхніми вимогами.

Латвія

У цій балтійській республіці існує особливий документ під назвою "Паспорт негромадянина". Його видають особам, які офіційно не є громадянами Латвії чи будь-якої іншої країни світу.

"Сірий" паспорт у Латвії

Хоча питання негромадян часто прирівнюють до проблеми осіб без громадянства, деякі джерела стверджують, що статус негромадянина в Латвії та Естонії є унікальним явищем, якого раніше не існувало в міжнародному праві. Негромадяни Латвії мають особливі переваги, яких не мають громадяни країни — зокрема, можливістю вільно подорожувати до країн Шенгенської зони без необхідності оформлення візи.

Для оформлення "Паспорта негромадянина", документи потрібно подавати до відділень Офісу громадянства та міграційних справ (ОКМА) незалежно від місця проживання. Паспорт видають протягом 10 робочих днів, або в терміновому порядку за два робочі дні за бажанням заявника (без врахування дати подачі документів). Про те, які документи потрібні вказано на адміністративному порталі.

Фінляндія

У країні Суомі документ, що замінює національний паспорт для іноземців, має назву Muukalaispassi, котрий з фінської перекладається буквально як "Паспорт іноземця".

"Сірий" паспорт у Фінляндії

Його обов'язково видають особам, які отримали посвідку на проживання у Фінляндії у зв'язку з потребою захисту. Однак при цьому у них відсутній дійсний проїзний документ, який би посвідчував їхню особу та громадянство. Паспорт іноземця має обмежений строк дії — не більш як п’ять років. По закінченні цього періоду документ потрібно замінювати на новий.

На офіційному адміністративному порталі Фінляндії також детально роз'яснено всі вимоги для отримання "Паспорта іноземця". Там чітко прописано, які категорії осіб мають право на цей документ, який пакет документів необхідно подати, куди звертатися та який порядок дій слід дотримуватися під час оформлення.

Естонія

"Сірий" паспорт найменша країна Балтії видає особам без громадянства, які проживають на її території. Більшість власників такого документа — етнічні росіяни, які залишились там з часів Радянського Союзу, але після розпаду СРСР та здобуття Естонією незалежності не отримали її громадянства через незнання державної мови та історії.

"Сірий" паспорт у Естонії

Умови отримання документа такі: по-перше, людина мусить мати дійсний дозвіл на проживання в країні або законне право проживати на її території. По-друге, має бути доведено, що вона не має закордонного проїзного документа і не може його отримати. Як виняток, цей документ також видають громадянам інших держав, які з певних причин не мають паспорта своєї країни.

Власник "сірого" паспорта в Естонії має низку прав. Може голосувати на муніципальних виборах, подорожувати країнами Євросоюзу без візи. Йому гарантуються всі ті самі права, що й особам, які легально проживають у цій країні — право на отримання соціальних послуг, можливість для дітей відвідувати школи та дитсадки тощо.

При цьому власник естонського "сірого" паспорта можна скласти іспит з мови, історії та конституції – і стане повноцінним громадянином країни-члена ЄС.