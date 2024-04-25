10 800 грн для ВПО: в якому місті буде реєстрація та які умови для виплати

Реєстрація на чергу триватиме один день

ВПО, які проживають у Києві та області, мають право на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. На кожного члена родини виплатять по 10 800 гривень.

Як мовиться у благодійному фонді "Право на захист" у Telegram, 26 квітня почнеться формування електронної черги на отримання нарахування у травні. Але перед цим переселенцям пропонують пройти опитування аби зрозуміти, чи відповідає родина критеріям для призначення виплати.

Хто має право на допомогу

Реєстрацію на виплати можуть пройти громадяни з категорії ВПО, які не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН в 2022 або в 2023 роках. Сума допомоги на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Онлайн форму для запису на електронну чергу відкриють у п'ятницю 26 квітня о 15:00. Після реєстрації українцю необхідно звернутись у вказаний час до пункту збору даних з оригіналами документів.

Пункт приймання документів працює за адресою: м. Київ, вул. Мала Шияновська, 14/13 (колишня вул. Немировича-Данченка). Графік роботи: з 10:00 до 16:00.

Перед тим, як зареєструватись на виплату, організатори пропонують пройти опитування, щоб визначити, чи відповідає родина критеріям програми багатоцільової грошової допомоги.

Які умови для оформлення виплат:

відповідність критеріям та умовам програми;

особиста присутність на пункті збору даних (крім маломобільних членів родини і дітей віком до 2 років);

наявність оригіналів документів.

Варто зауважити, що організація не проводить збір особистих документів онлайн, тому будь-які звернення до осіб через соцмережі від імені працівників фонду з проханням надати дані банківських карток чи іншу інформацію є шахрайством.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка грошова допомога передбачена для трьох категорій сімей.