Паспорт гражданина мира: безвизовая альтернатива или "банановый документ"

"Телеграф" узнал сколько стоит всемирный паспорт и пропустят ли с ним на границе

Пока украинцы штурмуют центры выдачи паспортов за границей, пытаясь успеть оформить "серые" документы перед вступлением в силу нового закона о мобилизации, в сети набирает популярность другая разновидность паспорта. Речь идет о т.н. "паспорт гражданина мира" или всемирный паспорт.

Поисковые запросы в украинском сегменте Google пестрят вопросами о том, какие документы можно получить, чтобы свободно путешествовать. И паспорт гражданина мира выступает как соблазнительная альтернатива традиционным документам, удостоверяющим личность.

Google Тренды

"Телеграф" узнавал, что же такое всемирный паспорт и на самом ли деле он открывает безвизовый доступ в любую страну мира?

Документ для свободного человека в свободном мире

Всемирный, или как его еще называют, "паспорт гражданина мира" — документ, переведенный на семь языков, в том числе на русский и английский, якобы подтверждающий личность владельца и гарантирующий ему беспрепятственный въезд в любое государство мира.

Этот 30-страничный машиносчитываемый проездной документ (MRTD. — Ред.) имеет буквенно-цифровую кодовую строку, просканированную фотографию паспорта и изображение "призрака", защитную бумагу со встроенным логотипом, страницей данных, ламинированной голограммой. Каждый такой паспорт пронумерован, а на каждой странице есть логотип World Citizen.

За выдачу паспортов гражданина мира ответственна некоммерческая организация World Service Authority. Общество было основано в 1953 году бывшим гражданином Соединенных Штатов Гарри Дэвисом, который по своим убеждениям отказался от гражданства США.

На официальной странице указано, что свобода передвижения является одним из неотъемлемых признаков свободного человека, как указано во Всеобщей декларации прав человека. Соответственно, мандат на мировой паспорт предусмотрен статьей 6 и статьей 13(2).

Как получить такой паспорт и сколько стоит?

Чтобы оформить паспорт гражданина мира, нужно на сайте официального представительства Мирового правительства граждан мира загрузить анкету или написать в организацию письмо с просьбой отправить анкету по почте.

Как и при оформлении любого документа, от вас попросят личные данные: полное имя, домашний адрес, контактный номер телефона и т.д. Предоставить их нужно печатными буквами на английском языке. Текст можно набрать на компьютере, но подпись должна быть проставлена вручную. Напоследок нужно поставить отпечаток большого пальца для удостоверения.

Можно выбрать желаемый срок действия паспорта: три, пять или восемь лет. За минимальные три года нужно оплатить 75 долларов, а за 10 лет – 125 "зеленых".

В анкету следует добавить четыре фотографии. Позже анкету и фотографии нужно засвидетельствовать у нотариуса (за дополнительную плату). После этого весь комплект документов посылается в головной офис Всемирного паспорта гражданина мира. Через один-два месяца вы получите "паспорт гражданина мира" по почте. Время изготовления документа тоже зависит от того, сколько вы заплатите.

За дополнительные 500 долларов можно сразу продлить срок действия паспорта до 15 лет, а также получить другие удостоверяющие документы: свидетельство о рождении гражданина мира, свидетельство о регистрации брака и т.д. (их список доступен на сайте официального представительства).

Если возникают трудности с самостоятельным оформлением анкеты, переводом средств или другими аспектами, можно обратиться в специализированные агентства за помощью. Услуги будут платными, однако это поможет избежать недоразумений.

Есть ли гарантии?

На сайте World Service Authority приведен список стран, по крайней мере, раз признавших мировой паспорт де-факт, поставив штамп о национальной визе и/или штамп въезда/выезда.

WSA просит путешественников отправлять фотоподтверждения визовых штампов/штампов о въезде/выезде в разные страны. Последний список обновлен в апреле 2024 года. В офлайн-архиве виз хранят тысячи штампов со всего мира. Предоставили визы якобы более 185 стран.

Однако, несмотря на свое многообещающее название, паспорт отнюдь не является гарантией свободного пересечения границ государств. Официально признать этот документ решилось только 6 государств: Буркина-Фасо, Эквадор, Мавритания, Танзания, Того, Замбия. Стоит ли платить 75-500 долларов за такой документ – решение за вами.

Вопреки заманчивым обещаниям, "паспорт гражданина мира" скорее символический жест, чем реальный проездной документ. Для беспрепятственного пересечения границ лучше иметь действительный национальный паспорт или другие соответствующие визовые документы в соответствии с требованиями страны назначения. Ведь не изучив миграционные правила и не обеспечив себя надлежащими проездными документами, вы рискуете быть просто остановлены на границе.