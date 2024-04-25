Блогер, громадський діяч та військовослужбовець Віктор Трегубов — про військовозобов'язаних українців за кордоном та ухилянтів

Тут сьогодні буде ще кілька не дуже комфортних постів, вибачайте.

Однією з причин, чому в Литві, Польщі та Естонії такий високий рівень національної свідомості є той демографічний факт, що менш національно свідомі литовці вже давно живуть в Лондоні, поляки — в Берліні, а естонці — в Хельсінки. Бо можуть.

Просто всі, хто Батьківщину любить, але "що вона мені дала", покинули її відразу по вступі Батьківщини в ЄС.

У нас це теж відбулося б по завершенню тріумфу євроінтегації. Але обставини так склалися, що відбулось фальстартом.

(я тут не кажу, що всі, хто виїхав — національно несвідомі. Аж ніяк. Але всі національно несвідомі, що мали змогу виїхати, нею скористалися)

І ще. Вчора мене спонукали подивитися, як там в інших країнах з людьми, що уникли мобілізації. Для прикладу обрав США та Ізраїль.

Так от, в США хоч і нема призову, але уряд залишає за собою право на мобілізацію. А тому кожен чоловік по досягненню 18 років має стати на військовий облік. Якщо він цього не зробив до 26 років — штраф до 250 тисяч доларів, до 5 років ув'язнення (можуть бути скомбіновані), скасування права на державну стипендію та пожиттєва заборона займати федеральні та окремі внутриштатові посади. Стосується навіть іммігрантів без громадянства. А також усіх, хто допомагав чи підбурював до такого.

Ізраїль — 30-45 днів військової в'язниці за кожен рік ухилення. А також сильна соціальна стигматизація класу "хлопці руки не дають, дівчата просто не дають". Був навіть цікавий момент, коли музикантам, що закликали до ухилення, держава обмежила доступ до усіх публічних майданчиків.

Нагадаю, перша країна не вживала загальну мобілізацію вже три покоління. Друга має одну з найкомфортніших за умовами служби армій світу. Але.

Джерело: дописи Трегубова у Facebook