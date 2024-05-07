На наслідного принца Саудівської Аравії скоєно замах, є жертви: відео та подробиці

Принц живий і не постраждав

Невідомі вчинили замах на наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана. Сталося це у Джідді.

Про цей інцидент стало відомо у вівторок, 7 травня. Деталі з’явилися на порталі Sarah News.

Інцидент призвів до численних жертв серед королівської гвардії. Проте сам принц живий і не постраждав. Деякі ЗМІ пишуть, що нападника вже затримали та заарештували. Причини та обставини замаху поки що не розкрито.

За даними турецької газети Yeni Şafak, було підірвано його машину, внаслідок чого загинули члени королівської охорони, але сам наслідний принц залишився живим.

Опубліковано відео з місця, де горить автомобіль.

Офіційно замах наразі не підтверджено.

Для саудівського принца таке сталося не вперше. У 2017 році була спроба замаху на життя Мухаммеда бен Сальмана. Причому замах на спадкоємця зробив інший саудівський принц. Сам бен Сальман не постраждав, нападника вдалося заарештувати. Після з’ясувалося, що останній таким чином намагався позбутися конкурента.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Президент України Володимир Зеленський побував у Саудівській Аравії, де провів зустріч із наслідним принцом країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Під час зустрічі, зокрема, обговорювалися кроки щодо реалізації українською формулою світу.