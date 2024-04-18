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На Зеленського у Польщі готував замах російський агент: резонансні подробиці від СБУ

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 18 квітня 2024, 18:42
Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

В Офісі Генпрокурора наголосили, що Росія є загрозою не лише Україні, а й усьому світу

У Польщі затримали російського агента, який запропонував спецслужбам РФ здійснити замах президента України Володимира Зеленського. Вбити українського правителя хотіли у польському аеропорту Жешув-Ясенка.

Подробиці розповіли у пресслужбі СБУ. Викриття та затримання російського агента проводилося разом з Офісом Генпрокурора України та правоохоронцями Польщі.

Громадянин Польщі сам вийшов на представника військової розвідки Росії (ГРУ) і запропонував співпрацю. Він планував зібрати та передати росіянам інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Ця інформація мала допомогти російським спецслужбам спланувати та здійснити замах на Володимира Зеленського в момент його візиту до Польщі.

Українські правоохоронці передали польським колегам необхідні докази у цій справі у рамках міжнародно-правової допомоги. Завдяки спільним зусиллям завербованого агента вдалося відшукати та затримати на території Польщі. Його вже звинуватили у готовності діяти на користь іноземної спецслужби (ст. 130, параграф 3 КК Республіки Польща). У четвер, 18 квітня, Окружний суд Варшави взяв під варту зловмисника.

Слідство продовжується, а розслідування проводиться Агентством внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі. За цей вид шпигунства у Польщі загрожує позбавлення волі від 6 місяців до 8 років.

"Цей випадок є черговим свідченням того, що Росія — загроза не тільки Україні та українцям, а й усьому вільному світу. Злочинний режим Кремля постійно намагається підірвати європейську та глобальну безпеку. Готує та здійснює диверсії на території інших суверенних держав",наголосив Генеральний прокурор. Андрій Костін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Кирила Буданова намагалися вчинити замах 10 разів за останній час. Також у ГУР МО розповіли, на кого ще "полюють" росіяни.

Теги:
#Польща #Замах #Володимир Зеленський #Гру #Агент ГРУ РФ