На Зеленського у Польщі готував замах російський агент: резонансні подробиці від СБУ

В Офісі Генпрокурора наголосили, що Росія є загрозою не лише Україні, а й усьому світу

У Польщі затримали російського агента, який запропонував спецслужбам РФ здійснити замах президента України Володимира Зеленського. Вбити українського правителя хотіли у польському аеропорту Жешув-Ясенка.

Подробиці розповіли у пресслужбі СБУ. Викриття та затримання російського агента проводилося разом з Офісом Генпрокурора України та правоохоронцями Польщі.

Громадянин Польщі сам вийшов на представника військової розвідки Росії (ГРУ) і запропонував співпрацю. Він планував зібрати та передати росіянам інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Ця інформація мала допомогти російським спецслужбам спланувати та здійснити замах на Володимира Зеленського в момент його візиту до Польщі.

Українські правоохоронці передали польським колегам необхідні докази у цій справі у рамках міжнародно-правової допомоги. Завдяки спільним зусиллям завербованого агента вдалося відшукати та затримати на території Польщі. Його вже звинуватили у готовності діяти на користь іноземної спецслужби (ст. 130, параграф 3 КК Республіки Польща). У четвер, 18 квітня, Окружний суд Варшави взяв під варту зловмисника.

Слідство продовжується, а розслідування проводиться Агентством внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі. За цей вид шпигунства у Польщі загрожує позбавлення волі від 6 місяців до 8 років.

"Цей випадок є черговим свідченням того, що Росія — загроза не тільки Україні та українцям, а й усьому вільному світу. Злочинний режим Кремля постійно намагається підірвати європейську та глобальну безпеку. Готує та здійснює диверсії на території інших суверенних держав", — наголосив Генеральний прокурор. Андрій Костін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Кирила Буданова намагалися вчинити замах 10 разів за останній час. Також у ГУР МО розповіли, на кого ще "полюють" росіяни.