На наследного принца Саудовской Аравии совершено покушение, есть жертвы: видео и подробности

Принц жив и не пострадал

Неизвестные совершили покушение на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Произошло это в Джидде.

Об этом инциденте стало известно во вторник, 7 мая. Подробности появились на портале Sarah News.

Инцидент привел к многочисленным жертвам среди королевской гвардии. Однако сам принц жив и не пострадал. Некоторые СМИ пишут, что нападавшего уже задержали и арестовали. Причины и обстоятельства покушения пока не раскрыты.

По данным турецкой газеты Yeni Şafak, была подорвана его машина, в результате чего погибли члены королевской охраны, но сам наследный принц остался жив.

Опубликовано видео с места, на котором горит автомобиль.

Официально покушение пока не подтверждено.

Для саудовского принца подобное произошло не в первый раз. В 2017 году была попытка покушения на жизнь наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Причём покушение на наследника совершил другой саудовский принц. Сам бен Сальман не пострадал, нападавшего удалось арестовать. После выяснилось, что последний таким образом пытался избавиться от конкурента.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Саудовской Аравии, где провел встречу с наследным принцем страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Во время встречи, в том числе, обсуждались шаги по реализации украинской формулой мира.