Зеленський зустрівся з наслідним принцом Саудівської Аравії: про що говорили

Сторони провели переговори щодо важливих питань двосторонніх відносин.

Президент України Володимир Зеленський побував у Саудівській Аравії, де провів зустріч із наслідним принцом країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Під час зустрічі, зокрема, обговорювалися кроки щодо реалізації українською формулою миру.

Як йдеться на сайті Офісу президента, сторони обмінялися думками щодо поточної ситуації у світі, а також поговорили про можливі кроки завершення війни в Україні.

"Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення", — сказав Зеленський.

Зазначається, що сторони також порушили тему української формули миру та можливості прискорення імплементації деяких її кроків. Також Зеленський поінформував наслідного принца про підготовку саміту на рівні лідерів країн світу, на якій формула миру обговорюватиметься, а також щодо реального відновлення порядку в Україні, Європі та в усьому світі.

Також велися переговори про кроки щодо поглиблення двосторонньої співпраці у технологічній та економічній сферах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський поїде з візитом до Вірменії вже найближчим часом. Крім цього, він також може вирушити до Азербайджану.