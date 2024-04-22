Буданов розповів про плани РФ зробити новий замах на нього і дав обіцянку отруйникам дружини

Це моя дружина, тому так воно не зійде, каже очільник ГУР

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що на нього планують черговий замах в інтересах росіян. Але в них нічого не вийде.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС. Відповідаючи на запитання, скільки на нього було замахів та чи змінилась ця цифра знову, він попросив лишитись на тому ж показнику, але сказав, що готують новий.

"Там вони зараз планують дещо (замах — ред.), але, як і минулі рази, все в них не вийде", — запевняє очільник ГУР.

Він каже, що це в інтересах росіян і це правда. За його словами, росіяни планують залучення людей і тут. Це нормальна, оперативна для них робота, вважає Буданов.

Окрім цього глава ГУР також розповів про отруєння дружини. За його словами, злочинців ще не знайшли, але "рух є". При цьому Буданов натякнув, що затримань не буде:

"Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде".

Він додав, що його дружину стабілізували і вивели більшу частину токсинів. Буданов вважає, що ціллю того замаху була його дружина і ворог правильно оцінив її вплив.

"Їхня логіка зрозуміла – дружина для мене дуже… Це все. І вплив її вони правильно оцінили", — підсумував він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у Буданової діагностували ураження важкими металами. Ці речовини ніяк не використовуються в побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.

За даними джерел "Телеграфа" у правоохоронних органах, дружину Буданова могли отруїти тими ж самими речовинами, що і колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.