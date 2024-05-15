"Матір бомб": в США збільшують виробництво бомби, яка здатна знищувати підземні ядерні пускові установки

Її потужність дозволяє повністю знищити бункер, укріплену підземну пускову позицію, або пускову шахту міжконтинентальної балістичної ракети

США прийняли рішення розширити виробництво найбільшої неядерної бомби у світі – високоточної важкої протибункерної авіабомби GBU-57. Це єдина бомба у світі, яка призначена виключно для руйнування високозахищених та розташованих під землею об'єктів.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що вже розроблено проєкт розширення армійського заводу в штаті Оклахома, а восени 2024 року це підприємство має вийти на пік виробництва.

Додаткова площа заводу зросте на 181 квадратний кілометр. Цього буде достатньо, щоб збільшити виробництво цих бомб до 8 одиниць на місяць. Зараз завод виготовляє тільки дві бомби в місяць.

GBU-57, відома також, як Massive Ordnance Penetrator – розроблена у 2007 році найпотужніша у світі неядерна бомба та найпотужніша неядерна бомба в арсеналі США. Спочатку призначалася для ураження будь-яких підземних укріплень Ірану та КНДР. Ця бомба може перед вибухом пробити 61 метр землі та 19 метрів армованого бетону. Її потужність дозволяє повністю знищити бункер, укріплену підземну пускову позицію, або пускову шахту міжконтинентальної балістичної ракети.

Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про проведення навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Того ж дня МЗС РФ випустив цілий список претензій до союзників України. Там поскаржилися на ATACMS та американські РСМД (ракети середньої та малої дальності), а також пригрозили діями у відповідь.

Крім того, в МЗС РФ заявили, що мають намір сприймати літаки F-16, поява яких очікується в Україні, як носії ядерної зброї. Це не залежатиме від їхньої модифікації.

У відповідь на ці погрози координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що у Штатах не бачать реальних кроків з боку Росії щодо застосування ядерної зброї. Своєю чергою в НАТО назвали ядерну риторику РФ небезпечною та безвідповідальною.