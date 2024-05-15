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"Матерь бомб": в США увеличивают производство бомбы, которая способна уничтожать подземные ядерные пусковые установки

Автор
Антон Корж Антон Корж
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GBU-57 – самая мощная в мире неядерная бомба Новость обновлена 15 мая 2024, 05:02
GBU-57 – самая мощная в мире неядерная бомба. Фото Открытые источники

Ее мощность позволяет полностью уничтожить бункер, укрепленную подземную пусковую позицию или пусковую шахту межконтинентальной баллистической ракеты.

США приняли решение расширить производство самой большой неядерной бомбы в мире – высокоточной тяжелой противобункерной авиабомбы GBU-57. Это единственная бомба в мире, предназначенная исключительно для разрушения высокозащищенных и расположенных под землей объектов.

Об этом сообщает Bloomberg. Уже разработан проект расширения армейского завода в штате Оклахома, а осенью 2024 года это предприятие должно выйти на пик производства.

Дополнительная площадь завода вырастет на 181 квадратный километр. Этого будет достаточно, чтобы увеличить производство этих бомб до 8 единиц в месяц. Сейчас завод производит только две бомбы в месяц.

GBU-57, известная также как Massive Ordnance Penetrator – разработанная в 2007 году самая мощная в мире неядерная бомба и самая мощная неядерная бомба в арсенале США. Первоначально предназначалась для поражения любых подземных укреплений Ирана и КНДР. Эта бомба может перед взрывом пробить 61 метр земли и 19 метров армированного бетона. Ее мощность позволяет полностью уничтожить бункер, укрепленную подземную пусковую позицию или пусковую шахту межконтинентальной баллистической ракеты.

Напомним, 6 мая российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о проведении учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В тот же день МИД РФ выпустил список претензий к союзникам Украины. Там пожаловались на ATACMS и американские РСМД (ракеты средней и малой дальности), а также пригрозили ответными действиями.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что намерены воспринимать самолеты F-16, появление которых ожидается в Украине как носители ядерного оружия. Это не зависит от их модификации.

В ответ на эти угрозы координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Штатах не видят реальных шагов со стороны России по применению ядерного оружия. В свою очередь в НАТО назвали ядерную риторику РФ опасной и безответственной.

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