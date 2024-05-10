За 190 км від України: західні ЗМІ дізналися, де Білорусь зберігатиме ядерну зброю

У Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає ядерні боєголовки

Всього за 190 км від українського кордону Білорусь будує об'єкти, на яких потенційно може зберігатися ядерна зброя. Зокрема, мова ведеться про місто Осиповичі.

Про це пише The New York Times. Зазначається, що у березні 2023 року розпочалось будівництво.

На супутникових знімках зафіксували на території білоруського складу боєприпасів систему ППО, контрольно-пропускний пункт безпеки та потрійну огорожу. Виходячи з цього NYT каже, що така безпекова модернізація може свідчити про будівництво об’єктів для зберігання ядерних боєголовок. Окрім цього деякі новозбудовані споруди мають особливості, характерні для ядерних сховищ на території РФ.

Відстань від Осиповичів до України

Також видання акцентує, що у цьому ймовірному просторі зберігання ядерки є ще й білоруські ракети "Іскандер". Їх можуть використати для запуску ядерних або звичайних боєголовок.

"Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки — і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне", — підкреслює NYT.

Супутникові знімки

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін на початку минулого року згадував про такий майданчик. Тоді він казав, що Росія незабаром завершить в Білорусі будівництво "спеціального сховища для тактичної ядерної зброї".

Раніше "Телеграф" писав, що заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив з прямою ядерною погрозою.