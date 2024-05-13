"Безрозсудність Путіна вражає": у Великій Британії відреагували на ядерні погрози Росії

Путін створює загрозу не тільки для України

На нещодавні ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна продовжують реагувати світові лідери. Так, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що наразі світ як ніколи ближче до ядерної ескалації.

За його словами, безрозсудність Путіна створює загрозу не тільки для України. Про це повідомляє Guardian New.

Сунак зауважив, що війна повернулася в Європу. Союзники НАТО побоюються, що у разі успіху російського диктатора в Україні, вони можуть стати наступними.

"Безрозсудність Путіна підвела нас до небезпечної ядерної ескалації ближче, ніж будь-коли з часів Карибської кризи", — сказав Сунак.

Зауважимо, що карибська криза – це напружене протистояння між СРСР і США, яке виникло внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962 року у відповідь на встановлення ракет у Туреччині. Тоді вперше в історії людства обидві наддержави наблизилися до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни.

Нагадаємо, що Путін анонсував у Росії навчання із відпрацювання ймовірності застосування тактичної ядерної зброї. За його словами, це відбудеться задля підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань. Водночас заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав ціллю навчань — відпрацювання удару у відповідь на застосування британської зброї по Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що чекатиме на Путіна після знищення Кримського мосту.