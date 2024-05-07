В НАТО слідом за США відреагували на ядерні погрози Росії: що заявили

В Альянсі також висловилися щодо ситуації в Україні

У НАТО вважають оголошення Росією про проведення навчань з використання тактичної ядерної зброї небезпечною та безвідповідальною риторикою. Водночас Альянс "залишається пильним".

Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла, пише RMF FM. вона також наголосила, що колективне стримування та оборона Альянсу продовжуватимуть забезпечувати захист кожного дюйма території НАТО.

Крім того, речниця НАТО підкреслила, що Україна має право на самооборону, закріплене в Статуті ООН, і союзники по НАТО продовжуватимуть це право підтримувати. Вона також зазначила, що "Росія почала цю незаконну війну і повинна її закінчити".

Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про проведення навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Того ж дня МЗС РФ випустив цілий список претензій до союзників України. Там поскаржилися на ATACMS та американські РСМД (ракети середньої та малої дальності), а також пригрозили діями у відповідь.

Крім того, в МЗС РФ заявили, що мають намір сприймати літаки F-16, поява яких очікується в Україні, як носії ядерної зброї. Це не залежатиме від їхньої модифікації.

У відповідь на ці погрози координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що у штатах не бачать реальних кроків з боку Росії щодо застосування ядерної зброї. За його словами, якщо Москва хоче вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, вона має просто вивести їх з території України.