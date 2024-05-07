"Безвідповідальне брязкання ядерним арсеналом": у Білому домі відповіли на погрози Путіна

США не помітили підготовки ядерного арсеналу РФ до застосування

Чергові ядерні погрози Росії змусили Захід відповісти на них. Так, за словами координатора Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, якщо Москва хоче вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, вона має просто вивести їх з території України.

Про це пише "Голос Америки", посилаючись на промову політика, яку він зробив під час брифінгу у Білому домі. Водночас у штатах не бачать реальних кроків з боку Росії щодо застосування ядерної зброї.

"Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, — то найлегший спосіб уникнути цього, — це просто, вивести свої війська", — заявив Кірбі.

У Білому домі називають погрози президента РФ Володимира Путіна агресивною риторикою та безрозсудством.

"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", — наголосив Кірбі.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер теж підтвердив відсутність ознак ймовірного використання Росією ядерної зброї на території України.

"Російська ядерна риторика була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту. Попри все ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також — жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", — заявив Міллер журналістам під час брифінгу.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія погрожує Польщі після пропозиції розмістити ядерну зброю.