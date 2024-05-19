Член "комітету смерті", союзник Путіна і постачальник "шахедів": чим відомий президент Ірану, який потрапив в аварію

Політик перебуває під санкціями на Заході

Вдень 19 травня в іранських ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що гелікоптер президента країни Ібрагіма Раїсі зазнав аварії. Роботи з пошуку місця аварії продовжуються.

"Телеграф" вирішив нагадати про те, хто такий Раїсі. А заразом розповісти, чому їм незадоволені на Заході та в Україні.

Згідно з даними на 17:00 (по Києву) 19 травня рятувальники не змогли дістатися місця краху. За даними іранських ЗМІ Mehr і Tasnim, аварія сталася через густий туман і погану видимість у районі села Узі (провінція Східний Азербайджан, Іран).

Згідно з останніми даними, рятувальники змогли визначити місце аварії і вже прямують туди, хоча густий туман сильно погіршує видимість.

Як відомо, Раїсі перебуває при владі з 2021 року, коли він замінив на цій посаді Хасана Рухані. Варто зазначити, що Іран є теократичною державою, а тому в ухваленні серйозних рішень останнє слово завжди за верховним аятолою Алі Хаменеї, а не президентом. Однак раніше вважалося, що Раїсі може зрештою змінити Хаменеї на його посаді.

Раїсі вважався спірною персоною ще до свого обрання. Річ у тому, що він був у складі так званого комітету звинувачення або "комітету смерті", який виносив таємні вироки політв’язням після ісламської революції 1988 року, за оцінками правозахисників Amnesty International і комітетів ООН, тоді було страчено близько 5 тисяч осіб, проте в деяких джерелах взагалі називається цифра до 30 тисяч.

Сам президент Ірану свою причетність до діяльності "комітету смерті" заперечує. Попри це він перебуває у списку санкцій США та ЄС.

Після початку російського вторгнення в Україну адміністрація Раїсі зблизилася з Кремлем, що вилилося в те, що українці тепер часто чують прольоти сумнозвісних "Шахедів".

Зокрема, через виснаження запасів крилатих ракет росіяни були змушені звернутися до Ірану за допомогою, після чого проти України почали застосовувати дрони "Shahed". Станом на початок 2023 року ВПС України відзвітували про збиття 540 дронів цього типу, проте незрозуміло, яку частину з них було продано іранцями, а яку було вже зібрано в Росії.

Тегеран своєю чергою визнав, що до початку російського вторгнення в Україну продав Москві невелику партію своїх дронів, втім там попри всі докази старанно заперечують, що передавали окупантам зброю після лютого 2022 року.

Глобально ж політика Раїсі мало чим відрізняється від попередника, а країна продовжує залишатися закритою та ультраконсервативною, що вже призвело до масштабного спалаху протестів, причиною яких стало вбивство "поліцією вдач" дівчини Махси Аміні за "неправильне носіння хустки". Протести вилилися в масові заворушення, які жорстоко придушувалися силовиками та призвели до арештів тисяч людей та загибелі багатьох демонстрантів.

На тлі цього також відбулося загострення у відносинах з Ізраїлем, яке вилилося у масштабний обмін ракетними ударами.