Член "комитета смерти", союзник Путина и поставщик "шахедов": чем известен попавший в аварию президент Ирана

Политик находится под санкциями на Западе

Днем 19 мая в иранских СМИ появилось сообщение о том, что вертолет президента страны Ибрагима Раиси потерпел крушение. Работы по поиску места крушения продолжаются.

"Телеграф" же решил напомнить о том, кто такой Раиси. А заодно рассказать, почему им недовольны на Западе и в Украине.

Согласно данным на 17:00 (по Киеву) 19 мая спасатели не смогли добраться до места крушения. По данным иранских СМИ Mehr и Tasnim, крушение произошло из-за густого тумана и плохой видимости в райне села Узи (провинция Восточный Азербайджан, Иран).

Согласно последним данным, спасатели смогли определить место крушения и уже направляются туда, хотя густой туман сильно ухудшает видимость.

Как известно Раиси находится при власти с 2021 года, когда он заменил на этом посту Хасана Рухани. Стоит отметить, что Иран является теократическим государством, а потому в принятии серьезных решений последнее слово всегда за верховным аятоллой Али Хаменеи, а не президентом. Однако ранее считалось, что Раиси может в конечном итоге сменить Хаменеи на его посту.

Раиси считался спорной персоной еще до своего избрания. Дело в том, что он был в составе так называемого комитета обвинения или "комитета смерти", который выносил тайные приговоры политзаключенным после исламской революции 1988 года, по оценкам правозащитников Amnesty International и комитетов ООН тогда было казнено около 5 тысяч человек, однако в некоторых источниках и вовсе называется цифра до 30 тысяч.

Сам президент Ирана свою причастность к деятельности "комитета смерти" отрицает. Несмотря на это он находится в санкционном списке США и ЕС.

После начала российского вторжения в Украину администрация Раиси сблизилась с Кремлем, что вылилось в то, что украинцы теперь часто слышат пролеты печально известных "Шахедов".

В частности из-за истощения запасов крылатых ракет россияне были вынуждены обратиться к Ирану за помощью, после чего против Украины начали применяться дроны "Shahed". По состоянию на начало 2023 год ВВС Украины отчитались о сбитии 540 дронов этого типа, однако непонятно какая часть из них была продана иранцами, а какая была уже собрана в России.

Тегеран в свою очередь признал, что до начала российского вторжения в Украину продал Москве небольшую партию своих дронов, впрочем, там вопреки всем доказательствам усердно отрицают, что передавали оккупантам оружие после февраля 2022 года.

Глобально же политика Раиси мало чем отличается от предшественника, а страна продолжает оставаться закрытой и ультраконсервативной, что уже привело к масштабной вспышке протестов, причиной которых стало убийство "полицией нравов" девушки Махсы Амини за "неправильное ношение платка". Протесты вылились в массовые беспорядки, которые жестоко подавлялись силовиками и привели к арестам тысяч человек и гибели многих демонстрантов.

На фоне этого также произошло обострение в отношениях с Израилем, которое вылилось в масштабный обмен ракетными ударами.