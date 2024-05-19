Гелікоптер із президентом Ірану Раїсі на борту зазнав аварії: подробиці (оновлено)

Військові сили та поліція були направлені на пошуки

Сьогодні вдень, 19 травня, стало відомо про те, що гелікоптер, на якому перебував президент Ірану Ебрагім Раїсі, зазнав аварії. Новину про інцидент повідомило державне телебачення Ірану.

Про це, зокрема, пише видання Israel Hayom. Зазначається, що борт з президентом Ірану не дістався до місця призначення.

"Конвой прямував північно-західним Іраном, в ньому було три гелікоптери. Два вертольоти з деякими міністрами та офіційними особами на борту благополучно прибули до місця призначення. Третій вертоліт на якому, ймовірно, перебував президент Ірану до місця призначення не дістався", — пише видання.

Водночас іранське видання Tasnim повідомляє про те, що аварія сталася, коли президент повертався з регіону Хода-Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азербайджан після урочистого відкриття дамби на спільному кордоні з Республікою Азербайджан.

"Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян і лідер п'ятничної молитви в Тебрізі аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем також перебували на борту вертольота з президентом", — передає іранське видання.

Нині відомо про те, що рятувальні групи Товариства Червоного Півмісяця Ірану, військові сили та поліція були направлені на пошуки вертольота. Місцеві жителі стверджують, що ситуація незрозуміла через сильний туман в цьому районі.

Згідно з останніми повідомленнями іранських ЗМІ, рятувальники дісталися місця авіатрощі. Раїсі вже вивезли на авто у складі кортежу, повідомляють іранські ЗМІ. Попередньо, глава МЗС та інші супроводжуючі також не постраждали.

UPD: Іранське видання Mehr видалило з сайту новину, про те, що з президентом Раїсі "все гаразд". ЗМІ з посиланням на міністра внутрішніх справ Ірану повідомляють, що рятувальники тільки прямують на місце, а пошукові роботи ускладнює туман.

На цю мить достеменно невідомо що сталося з президентом Ірану та чи живий він. Останнє місце, де працював GPS гелікоптера президента, було поблизу мідної шахти Сонгун.

Нині в районі пошуку 40 груп швидкого реагування, проте погодні умови дуже нестабільні. Пошуковики використовували дрони та інші літальні засоби, проте через погодні умови задіяти їх виявилося неможливим. нині працюють лише рятувальні групи швидкого реагування.

"40 наших команд шукають команду президента усюди, і я сам їду на місце", — зазначив голова Товариства Червоного Півмісяця Ірану Пірхусейн Коліванд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ввечері 13 квітня Іран здійснив атаку на Ізраїль. По ізраїльських містах було випущено сотні дронів і ракет, але за твердженнями місцевої влади вдалося збити 99% всіх об’єктів. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали військові з кількох країн, а саме Британії, США, Йорданії та Франції.