Ізраїль визначився з відповіддю Ірану: залишилася справа за малим — The Jerusalem Post

Можливі кілька варіантів

Ізраїль визначився з тим, як саме відповідатиме на недавній обстріл Ірану. Тепер в армії країни працюють над встановленням дати удару у відповідь.

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на кілька своїх джерел. Зазначається, що через те, що термін атаки незрозумілий, остаточне рішення ще може бути переглянуте.

Видання зазначає, що Ізраїль все ще сподівається не допустити того, щоб його атака переросла в регіональну війну, хоча і сповнений рішучості завдати удару у відповідь. Втім, згідно з натяками, які були зроблені військовим керівництвом країни, на атаку варто чекати не найближчими днями, а в більш віддалений період.

Зазначається, що до можливих цілей для ізраїльської атаки входять ядерні об'єкти або заводи з виробництва БПЛА або балістичних ракет. Крім того, не виключені й менш амбітні атаки на кшталт ліквідації високопоставлених іранських осіб або їх спільників з-поміж радикальних угруповань, що координуються із Тегерана.

Однак The Jerusalem Post наголошує, що є підстави вважати, що ВПС країни будуть використані для удару по "надзвичайно важливій цілі".

"Небо Близького Сходу широко відкрите для ВПС. Кожен ворог, який прийде за нами, буде вражений, де б він не знаходився", — цитує видання слова міністра оборони Йоава Галанта.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль ракетами та дронами. Іран застосував при нападі 185 ударних безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет "земля-земля", у тому числі балістичні ракети. Частину БПЛА збили американські та британські винищувачі.