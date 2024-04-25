Залишилось зовсім мало часу: експерти сказали, коли Іран створить ядерну зброю

Якщо зброя масового ураження все ж таки з’явиться, то її випробовування зможуть організувати за тиждень

Іран за кілька тижнів отримає достатньо збагаченого урану, щоб наблизитись до створення ядерної зброї. Тому цього можна очікувати вже найближчим часом.

Директор Центру передових досліджень у галузі безпеки, стратегії та інтеграції при Боннському університеті Ульріх Шлі розповів про це журналістам. Слова експерта цитує BILD.

"Іран перебуває на межі того, щоб зробити ядерну зброю. Йдеться про період у кілька тижнів", — сказав Ульріх Шлі.

Депутат, член комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Джавад Карімі Годоусі підтверджує цю інформацію. Він заявив, що Іран зможе провести ядерне випробування, попередивши про нього лише за тиждень. Спочатку Тегеран випробує ракету дальністю до 12 тис. км.

Інформацію про те, що Іран максимально наблизився до створення ядерної зброї, підтвердив директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Проте це не означає, що протягом кількох тижнів у Тегерана буде готова зброя масового ураження.

"Для створення функціональної ядерної боєголовки потрібна безліч інших речей, які не залежать від виробництва матеріалу, що розщеплюється", — пояснив Гроссі.

Зазначимо, що Іран активно накопичував збагачений уран протягом останніх шести років, після виходу адміністрації Трампа з ядерної угоди. Показники урану вже близькі до збройового рівня.

Ситуація ускладнюється через конфлікт Ірану з Ізраїлем. Нещодавно країни обмінялись ударами. Іран запустив сотні ракет та дронів по Ізраїлю. 99% цілей було збито.

У відповідь Ізраїль вдарив по радіолокатору системи ППО Ірану. Жоден ядерний об’єкт не постраждав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем може перерости у ядерну війну. Причому це можливо найближчим часом.