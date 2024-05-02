Наразі США відстежують ситуацію та посилюють взаємодію з союзниками у регіоні

США уважно відстежують військове співробітництво країни-терористи Росії з її поплічниками – іранським режимом аятолл та північнокорейською диктатурою. США будуть швидко реагувати на спроби будь-яких країн підсилити російський військово-промисловий потенціал.

Про це заявила заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу у Пентагоні. Вона зазначила, що Вашингтон вкрай стурбований поглибленням відносин між трьома терористичними режимами.

"Ці зусилля підживлюють росіян на полі бою в Україні, вони продовжують вести незаконну війну, вбиваючи невинних українських цивільних", – зазначила вона.

Наразі США відстежують ситуацію та посилюють взаємодію з союзниками у регіоні. Україні США допомагають постачаннями озброєння для фронту, а також вводять санкції проти тих, хто допомагає російським терористам у війні проти України.

Нагадаємо, що в Організації Об'єднаних націй через кілька місяців після обстрілів українського Харкова ракетами, виробленими у Північній Кореї, підтвердили, що це правда. За даними ООН, Росія 2 січня ударила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11; це порушення санкцій Ради безпеки ООН, що були накладені на північнокорейський режим.

Керований режимом аятолл, Іран не припиняє надавати допомогу РФ. Причому ця допомога іноді виявляється критичною, оскільки дозволяє використовувати досить непогану, хоч і застарілу радянську 130-мм гармату М46.