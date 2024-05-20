"Перемога України неможлива": президент Болгарії зробив різку заяву, не промовчав і щодо Фіцо

Радев закликав докласти політичних зусиль задля припинення війни

За словами президент Болгарії Румена Радева, перемога України над Росією у війні "неможлива". Він також пов'язав нещодавній замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з цим військовим конфліктом.

Про це повідомляє Euractiv. Радев наголосив, що продовження війни катастрофічне для всіх сторін.

"Кожен день, коли триває ця війна, є катастрофічним для України, Росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори – і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов'язаний це розуміти", – сказав президент Болгарії.

Радев, кажучи про те, який сигнал замах на Фіцо послав Європі, заговорив про російське вторгнення в Україну.

"Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", – зауважив політик.

Лідер Болгарії також озвучив побоювання щодо того, що вкрай небезпечно те, що конфлікт між Росією і Україною розпалюється і в Європі.

"Спроба вбивства європейського прем'єр-міністра радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків", – додав Радев.

За його словами, якщо війна продовжиться, Україна стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для всієї Європи".

Радев закликав докласти саме політичних зусиль задля припинення війни, а не до надання зброї: "Зі зброєю, без зброї – ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні — ред.), за відновлення якої нам доведеться заплатити", – сказав він, додавши, що "це неминуче".

Зауважимо, що президент Болгарії є рішучим противником надання військової допомоги Україні. Хоча сама країна та громадяни підтримують українську сторону у цьому питанні.

Нагадаємо, що в липні 2023 року у Софії під час зустрічі Радева з президентом України Володимиром Зеленським, він кілька разів згадував про російське вторгнення, використовуючи термін "конфлікт".

Раніше "Телеграф" писав, що у Словаччині розповіли про стан пораненого прем'єра Фіцо.