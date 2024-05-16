Все-таки через Україну? Нові подробиці про замах на Фіцо та мотиви стрілка

Стрілку загрожує довічне ув’язнення

Письменник, який вистрілив у словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо, не був членом будь-якої радикальної групи. Його головним мотивом замаху, ймовірно, була незгода з діяльністю влади.

Про це сказав голова МВС Словаччини Матуш Шутай Ешток. За його словами, 71-річний Юрай Цинтула був "активно залучений до політичних подій". Він також брав участь в антиурядових акціях протесту, пише Dennik N.

Матуш Шутай підкреслив, що мотивом для замаху імовірно була незгода стрілка з діяльністю влади Фіцо, — скороченням військової допомоги Україні, втручанням влади в діяльність медіакомпанії RTVS, скасуванням офісу спецпрокурора або звільненням голови судової ради країни.

Зазначається, що станом на 16 травня стан Роберта Фіцо залишається важким.

"Ми поки не можемо сказати, що перемагаємо, тому що масштаб поранень, спричинених чотирма кулями, дуже великий", — повідомив журналістам міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк.

Тим часом Цинтулі було висунуто замах на вбивство і тепер йому загрожує довічне ув’язнення. Він зізнався, що планував атаку протягом кількох днів, але він хотів лише поранити Фіцо, а не вбити. Зараз він утримується під вартою у місті Нітра. Про це пише Spectator.

З’ясувалося також, що він був членом організації, яка брала участь у протестах проти політики Фіцо та його уряду 24 квітня цього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава МВС Словаччини Матуш Шутай Ешток зробив припущення, що замах на Фіцо міг бути скоєний з політичних мотивів.