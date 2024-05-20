"Победа Украины невозможна": президент Болгарии сделал резкое заявление, не промолчал и про Фицо

Радев призвал приложить политические усилия для прекращения войны

По словам президента Болгарии Румена Радева, победа Украины над Россией в войне "невозможна". Он также связал недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо с этим военным конфликтом.

Об этом сообщает Euractiv. Радев подчеркнул, что продолжение войны катастрофическое для всех сторон.

"Каждый день, когда продолжается эта война, катастрофичен для Украины, России и всех нас. Это неизбежно влияет на все стороны конфликта. Это неизбежно влияет на все выборы – и в Европе, и в США, и везде в мире. На этих и на следующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", – сказал президент Болгарии.

Радев, говоря о том, какой сигнал покушение на Фицо послало Европе, заговорил о российском вторжении в Украину.

"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственное возможное решение", – отметил политик.

Лидер Болгарии также озвучил опасения по поводу того, что крайне опасно то, что конфликт между Россией и Украиной разгорается и в Европе.

"Попытка убийства европейского премьер-министра радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти. Многие политики, партии и СМИ внесли свой вклад в это, изображая каждый другой голос как пророссийский, что крайне несправедливо и приводит ко всем этим негативным последствиям", – добавил Радев.

По его словам, если война продолжится, Украина станет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством, и это будет иметь серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы".

Радев призвал приложить именно политические усилия для прекращения войны, а не к предоставлению оружия: "С оружием, без оружия – мы идем к одинаковому результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и разрушенной стране (Украине — ред.), за восстановление которой нам придется заплатить", – сказал он, добавив, что "это неизбежно".

Отметим, что президент Болгарии является решительным противником предоставления военной помощи Украине. Хотя сама страна и граждане поддерживают украинскую сторону в этом вопросе.

Напомним, что в июле 2023 года в Софии во время встречи Радева с президентом Украины Владимиром Зеленским он несколько раз упоминал о российском вторжении, используя термин "конфликт".

Ранее "Телеграф" писал, что в Словакии рассказали о состоянии раненого премьера Фицо.