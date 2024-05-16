"Країна на порозі громадянської війни": названо мотиви замаху на Фіцо, що з ним зараз

Країна "переживає найгірший день своєї демократії" після замаху

Замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який постраждав від пострілів, міг бути скоєний із політичних мотивів. При цьому країна практично стоїть на порозі війни.

Таку думку висловив голова МВС Словаччини Матуш Шутай Ешток на пресконференції біля лікарні у Банську-Бистриці, де перебуває на лікуванні прем’єр-міністр. За його словами, інформація нібито ґрунтується на "перших відгуках із підозрою", — пише CNN.

"Ця спроба вбивства була політично мотивованою, і підозрюваний прийняв рішення зробити це незабаром після президентських виборів... Напад був скоєний з політичних мотивів, країна майже стоїть на порозі громадянської війни", — сказав міністр.

Глава МВС наголосив, що країна "переживає найгірший день своєї демократії" після замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

"Вперше за 31 рік нашої демократичної суверенної республіки хтось вирішив висловити політичну думку не на виборах, а з пістолетом на вулиці", - зазначив він.

Що відомо про подію з Робертом Фіцо на сьогодні

За словами Матуша Шутая, у Фіцо вистрілили п’ять разів. Наразі він перебуває у важкому стані.

"Злочинець вистрілив п’ять разів. Прем’єр-міністр перебуває у критичному стані й все ще перебуває на операційному столі. Ми зробимо все можливе, щоб це розслідувати", — заявив Ешток на пресконференції.

Тим часом директор лікарні в місті Банська Бистриця Міріам Лапунікова сказала, що операція тривала близько 5 годин. Про це пише Aktuality.

"У пацієнта численні вогнепальні поранення, наслідки яких впливатимуть на його відновлення. Його стан стабілізований, але дуже тяжкий", — пояснила директор.

Прем’єр-міністр переніс п’ятигодинну операцію із двома бригадами для лікування численних вогнепальних поранень.

"У другій половині дня прем’єр-міністра транспортували санітарною авіацією до відділення невідкладної допомоги лікарні Рузвельта, де йому надали медичну допомогу, зробили комп’ютерну томографію, а потім його транспортували до операційної, де тривала п’ятигодинна операція, в якій брали участь дві – хірургічна та травматологічна – бригади", – сказала Лапунікова.

Тому він перебуватиме у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлов на Роберта Фіцо було скоєно замах. Після того він прем’єр вийшов у громадськості, у нього кілька разів вистрілили. У тяжкому стані Фіцо госпіталізували.

Зловмисника затримано. Ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула. Він був прихильником опозиційної партії "Прогресивна Словаччина". Він міг мати зв’язки із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.