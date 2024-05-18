"Транспортування наразі неможливе": у Словаччині розповіли про стан пораненого прем'єра Фіцо

Консиліум лікарів оцінив стан Роберта Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після замаху, який стався 15 травня, у важкому, але стабільному стані. Його транспортування наразі неможливе.

Про це пише Aktuality, посилаючи на слова словацьких урядовців. Зазначається, що після операції, яка тривала дві години, прогнози щодо здоровʼя премʼєр-міністра стали більш позитивними.

Це підтвердила міністерка охорони здоров'я Зузана Долінкова опівдні в суботу. Вона зауважила, що у суботу, 18 травня, вранці консиліум лікарів оцінив стан здоров'я прем'єра як стабільний, але все ще важкий.

Міністра оборони Роберт Каліняк зазначив, що саме з цієї причини переведення Фіцо до Братислави буде неможливим найближчими днями.

"Те саме стосується пропозицій з-за кордону, які ми дуже цінуємо", – додав він.

Каліняк наголосив, що за останні дні в Банській Бистриці, де перебуває Фіцо після замаху, сталося кілька чудес завдяки лікарям, медсестрам і всьому персоналу лікарні імені Рузвельта.

"Я не можу знайти слів вдячності за те, що ми наближаємося до позитивного прогнозу. Його стан дозволяє одужати, прем'єр-міністр у свідомості, звичайно, з усіма обмеженнями, які представляє таке серйозне поранення", – сказав міністр.

Він також розповів, як буде виглядати управління державою під час госпіталізації Фіцо.

"Ми домовилися, що уряд буде продовжувати працювати згідно з програмою, яку він (Фіцо — ред.) визначив. Це означає, що наступного тижня відбудеться щонайменше два засідання кабінету міністрів… Можливо, сьогодні в Братиславі ми матимемо більше інформації про інші аспекти функціонування Словаччини у цей момент", – сказав глава оборонного відомства.

Раніше "Телеграф" писав, що у Фіцо стріляв письменник Юрай Цінтула. Для цього він використав власний пістолет. Нападник пояснив, що стріляв у Фіцо через політику. 71-річний чоловік був незгоден з діями та рішеннями влади.