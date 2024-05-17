В Єврокомісії стежать за дезінформацією навколо замаху на Фіцо: можуть бути санкції

ЄК може накласти санкції на платформи, де поширюєтьс дезінформація

Європейська комісія відстежує дезінформацію навколо замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. За поширення фейкових новин та відомостей ЄК може накласти санкції на платформи, де ці фейки поширюються.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на повідомлення ЄК до електронних платформ. Зазначається, що під загрозою – платформи Google, Amazon, Meta (Facebook) та Apple, де можуть поширювати дезінформацію.

"ЄК наділена широкими слідчими та наглядовими повноваженнями, включаючи право накладати санкції та вживати заходів", — сказано у заяві.

Видання зазначає, що на території Європейського Союзу діє закон про цифрові послуги. Він зобов'язує онлайн-платформи вживати заходів щодо боротьби з незаконним контентом та дезінформацією, дотримуватися прав користувачів та захищати їх здоров'я та благополуччя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 травня в місті Гандлов на Роберта Фіцо було скоєно замах. Після того, як прем’єр вийшов до громадськості, у нього кілька разів вистрілили. Зловмисника затримано. Ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула.

Пізніше було повідомлено можливі мотиви замаху на Фіцо. Зловмисник, який у нього стріляв, перебуває під вартою у місті Нітра.