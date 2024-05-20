Раїсі, Пригожин, Качинський, Монастирський. Відомі політики, які загинули в авіатрощах

Найгучніші авіакатастрофи останнього часу

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у катастрофі вертольота Bell 212, який розбився в горах на північному заході країни. З ним на борту перебував і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, ніхто не вижив.

"Телеграф" розповідає про гучні випадки загибелі відомих політиків та державних діячів, які також загинули в авіатрощах останніми роками. Серед них — одіозний ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, президент Польщі Лех Качинський.

Євген Пригожин

23 серпня 2023 року у Тверській області Росії розбився літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. У авіатрощі ніхто не вижив.

Пригожин загинув в авіакатастрофі Embraer Legacy 600

За збігом, літак впав рівно за два місяці після невдалого заколоту Пригожина. Адже саме 23 червня Пригожин розпочав "марш справедливості" на Москву нібито через конфлікт з міноборони. Але на півдорозі до столиці РФ Москви марш припинився, а Путін домовився з "вагнерівцями".

Згодом The Wall Street Journal написало, що авіатроща була спланованим вбивством Мовляв, відповідальним за ліквідацію був ексдиректор ФСБ Микола Патрушев. Водночас ГУР заявив про відсутність доказів смерті ватажка "Вагнера".

Денис Монастирський

18 січня 2023 у Броварах під Києвом розбився гелікоптер із верхівкою міністерства внутрішніх справ України (МВС) на борту. Загинули 14 осіб, серед них були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін.

Гелікоптер впав поряд із дитячим садочком. Загинули три жінки та дівчинка 2017 року народження, які прийшли зранку в садок. Крім того, поранено 13 дітей.

"Чорні скриньки" гелікоптера було розшифровано, слідство встановило, що причиною трагедії стало "порушення посадовцями ДСНС правил безпеки". Політ не скасували попри густий туман, сам екіпаж не мав допусків для виконання польотів у негоду. Гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті. ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС.

Лех Качинський

10 квітня 2010 року сталася найбільша трагедія післявоєнної Польщі — в авіатрощі літака Ту-154М поблизу російського міста Смоленськ загинула вся політична еліта країни.

На борту літака були тодішній президент Польщі Лех Качинський з дружиною Марією, віцеспікери обох палат парламенту, депутати, начальник генштабу, військові командувачі, голова Нацбанку. Польська делегація летіла на урочистості з нагоди 70-х роковин Катинського злочину.

Президент Польщі Лех Качинський з дружиною Марією

Причиною трагедії й росіяни, й поляки називали помилку пілота та туман біля місця посадки. Втім болюча для поляків втрата протягом багатьох років стала темою для підозр та теорій.

Літак Ту-154М розбився поблизу російського Смоленська

Зокрема, брат-близнюк загиблого, Ярослав Качинський та партія "Право і справедливість" стверджували, що катастрофу спричинив вибух ще до зіткнення з землею і за цим могла стояти Росія. Тіла загиблих ексгумували для експертизи та повторного розслідування.

Себастьян Піньєра

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув у лютому 2024 року у віці 74 років. Гелікоптер Піньєри впав в озеро на півдні Чилі, в результаті чого він загинув. Відомо, що політик керував вертольотом самостійно.

Себастьян Піньєра

Піньєра був важливою фігурою в чилійській політиці, обіймав посаду президента два рази: у 2010-2014 та 2018-2022 роках.

Син Індіри Ґанді

Санджая Ґанді називали кандидатом у прем'єри, але його життя трагічно обірвалося

Санджай Ґанді, молодший син колишньої прем’єрки Індії Індіри Ґанді, загинув в авіакатастрофі приватного літака 23 червня 1980 року. Санджай був однією з ключових постатей в індійській політиці та розглядався як майбутній глава уряду. Обіймав посаду генерального секретаря Конгресу.

Літак зіткнувся з деревом перед тим, як впасти біля бараків.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Ібрагіма Раїсі називали "Тегеранським м'ясником" і самозваним аятолою.